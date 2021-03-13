История и философия Бхакти-врикши

«Исто­рия и фило­со­фия Бхак­ти-врик­ши» – семи­нар Е.М. Анги­ры Муни праб­ху, про­чи­тан­ный на пер­вом ретри­те лиде­ров БВ Запад­ной Сиби­ри «Азбу­ка успеш­ной БВ» 29 авгу­ста 2015 года в Омске.

Исполняющее желания древо преданного служения

Зани­ма­ясь Бхак­ти-врик­шей, мы долж­ны пони­мать, отку­да она воз­ник­ла. Неко­то­рые ста­рые пре­дан­ные в ятрах зада­ют вопро­сы: «А что такое Бхак­ти-врик­ша? Насколь­ко она авто­ри­тет­на? В наше вре­мя в 90‑е годы ника­кой Бхак­ти-врик­ши не было, и у Праб­ху­па­ды тер­мин «бхак­ти-врик­ша» нигде не встре­ча­ет­ся. Так авто­ри­тет­на Бхак­ти-врик­ша, или нет? Отку­да она воз­ник­ла, и зачем нуж­на, если мож­но ходить в храм?» В насто­я­щее вре­мя такие вопро­сы зада­ют всё реже и реже, но ино­гда эти вопро­сы будут зада­вать и нам. И мы долж­ны знать, что на них отве­тить, а глав­ное, долж­ны сами для себя понять, какое место Бхак­ти-врик­ша зани­ма­ет в гаудия-вайш­на­виз­ме в Дви­же­нии Гос­по­да Чай­та­ньи, и како­ва её роль в ИСККОН в Дви­же­нии Шри­лы Праб­ху­па­ды, и како­во её будущее.

Итак, отку­да рас­тет Бхак­ти-врик­ша – «дере­во люб­ви»? Рас­тёт дере­во люб­ви пря­мо из Чай­та­ньи-чари­тамри­ты из 9‑й гла­вы Ади-лилы под назва­ни­ем «Испол­ня­ю­щее жела­ния дре­во пре­дан­но­го слу­же­ния», тер­мин «бхак­ти-врик­ша» встре­ча­ет­ся имен­но там:

удум­ба­ра-врк­ша йена пха­ле сар­ва анге

эи мата бхак­ти-врк­ше сар­ва­т­ра пха­ла лаге

Подоб­но тому как боль­шая смо­ков­ни­ца пло­до­но­сит все­ми сво­и­ми частя­ми, каж­дая часть дре­ва пре­дан­но­го слу­же­ния при­но­сит плоды.

(Чай­та­нья-чари­тамри­та, Ади-лила, 9.25)

В этой гла­ве Криш­на­дас Кави­радж Госва­ми гово­рит, что Шри Чай­та­нья Маха­праб­ху открыл в Нава­дви­пе сад, и в этом саду Он начал выра­щи­вать пре­крас­ное рас­те­ние люб­ви к Богу – дере­во люб­ви – бхакти-врикшу.

Гос­подь Чай­та­нья взял на себя две роли: с одной сто­ро­ны, Он стал садов­ни­ком, выра­щи­ва­ю­щим дере­во пре­дан­но­го слу­же­ния, а с дру­гой сто­ро­ны, Сам стал ство­лом это­го дере­ва. Кор­ни это­го дере­ва – это стар­шие сан­нья­си, пред­ше­ствен­ни­ки Гос­по­да Чай­та­ньи – Брах­ма­нан­да Пури, Пара­ма­нан­да Пури и дру­гие. Гос­подь Чай­та­нья – это ствол. От Него отхо­дят две глав­ные вет­ви – Адвай­та Ача­рья праб­ху и Нитья­нан­да праб­ху. А от них уже отхо­дят все осталь­ные веточ­ки – их после­до­ва­те­ли. Каж­дая веточ­ка на дере­ве – это опре­де­лён­ный вайш­нав, а его после­до­ва­те­ли – это веточ­ки, рас­ту­щие от него.

Чай­та­нья-чари­тамри­та гово­рит в Ади-лиле 9.18, что дере­во Гос­по­да Чай­та­ньи раз­рос­лось настоль­ко широ­ко, что запол­ни­ло собой всю все­лен­ную. Шри­ла Праб­ху­па­да пишет в ком­мен­та­рии: «Наше Меж­ду­на­род­ное обще­ство созна­ния Криш­ны явля­ет­ся одной из вет­вей на дре­ве Чай­та­ньи». В наше вре­мя ИСККОН это наи­бо­лее боль­шая, наи­бо­лее мощ­ная ветвь на дре­ве Гос­по­да Чай­та­ньи. Поэто­му, соглас­но Чай­та­нье-чари­тамри­те, пра­виль­нее гово­рить, что ИСККОН – это часть Бхак­ти-врик­ши, а не Бхак­ти-врик­ша – это часть ИСККОН.

Смысл мета­фо­ры о дере­ве в том, что у каж­до­го вайш­на­ва есть после­до­ва­те­ли – его веточ­ки. И подоб­но тому, как боль­шое дере­во вырас­та­ет из малень­ко­го росточ­ка, так и из одно­го пре­дан­но­го может вырас­ти боль­шая духов­ная общи­на. Дере­вья и общи­ны могут ста­но­вить­ся очень боль­ши­ми. Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж гово­рил, что одно дере­во баньян в Индии может зани­мать тер­ри­то­рию в квад­рат­ный кило­метр, боль­шая роща может быть все­го лишь одним дере­вом. Кор­ни банья­на пус­ка­ют вет­ви, вет­ви пре­вра­ща­ют­ся в кор­ни, и таким же обра­зом дере­во Гос­по­да Чай­та­ньи покры­ло собой всю вселенную.

На дере­ве пре­дан­но­го слу­же­ния рас­тут необы­чай­ные слад­чай­шие пло­ды – Криш­на-пре­ма. Гос­подь Чай­та­нья в роли садов­ни­ка обра­ща­ет­ся ко всем веточ­кам дере­ва бхак­ти – к сво­им после­до­ва­те­лям, к нам с вами. Он гово­рит такие слова:

«Я здесь един­ствен­ный садов­ник. Сколь­ко мест смо­гу Я обой­ти? Сколь­ко пло­дов смо­гу собрать и раз­дать? Мне одно­му будет труд­но собрать и раз­дать пло­ды, и при этом, Я подо­зре­ваю, кто-то их полу­чит, а кто-то нет. Поэто­му Я при­ка­зы­ваю каж­до­му чело­ве­ку во все­лен­ной при­со­еди­нить­ся к Дви­же­нию созна­ния Криш­ны и про­по­ве­до­вать его повсю­ду. Я все­го лишь садов­ник. Если Я не раз­дам эти пло­ды, то что мне с ними делать? Сколь­ко пло­дов Я могу съесть в оди­ноч­ку? По транс­цен­дент­ной воле Вер­хов­ной Лич­но­сти Бога, дре­во это обиль­но поли­ва­ли, и на нем вырос­ли бес­чис­лен­ные пло­ды люб­ви к Богу. Рас­про­стра­няй­те же это Дви­же­ние созна­ния Криш­ны по все­му миру. Пусть люди вку­ша­ют эти пло­ды и осво­бо­дят­ся нако­нец от ста­ро­сти и смер­ти. Если раз­дать эти пло­ды по все­му миру, то сла­ва обо Мне как о доб­ро­де­тель­ном чело­ве­ке раз­не­сёт­ся повсю­ду, и люди радост­но ста­нут сла­вить Мое имя».

(Чай­та­нья-чари­тамри­та, Ади-лила, 9.34–40)

Так Гос­подь Чай­та­нья взы­ва­ет к чув­ствам сво­их после­до­ва­те­лей, кото­рые хотят, что­бы сла­ва Гос­по­да Чай­та­ньи была извест­на всем. Мы все долж­ны помочь Гос­по­ду Чай­та­нье собрать пло­ды и раз­дать их повсю­ду. Раз­да­вай­те пло­ды люб­ви к Богу всем и каж­до­му пре­ма-пха­ла деха йаре таре. Гос­подь Чай­та­нья при­ка­зы­ва­ет каж­до­му чело­ве­ку во все­лен­ной, нам с вами, при­нять это Дви­же­ние сан­кир­та­ны и про­по­ве­до­вать его повсю­ду. Пожа­луй­ста, помни­те это, пото­му что это и есть фило­соф­ская осно­ва Бхак­ти-врик­ши. Осно­ва Бхак­ти-врик­ши заклю­ча­ет­ся в при­ка­зе Гос­по­да Чай­та­ньи, что­бы все чле­ны Дви­же­ния про­по­ве­до­ва­ли мис­сию санкиртаны.

При­каз Гос­по­да Чай­та­ньи состо­ит из двух частей: при­со­еди­нить­ся к Дви­же­нию созна­ния Криш­ны и про­по­ве­до­вать его повсю­ду. Часто пре­дан­ные ИСККОН при­ни­ма­ют толь­ко первую часть при­ка­за, дхар­мы. Пре­дан­ные гото­вы при­нять Дви­же­ние сан­кир­та­ны, гото­вы при­хо­дить в хра­мы, петь Харе Криш­на, тан­це­вать, кушать пра­сад, и дума­ют, что всё в поряд­ке, что это­го доста­точ­но. Ока­зы­ва­ет­ся, нет. У дхар­мы есть вто­рая поло­ви­на – нуж­но ещё и про­по­ве­до­вать. Без про­по­ве­ди дхар­ма не будет испол­не­на, жела­ние Гос­по­да Чай­та­ньи Маха­праб­ху не будет испол­не­но. Шри­ла Праб­ху­па­да пишет в ком­мен­та­ри­ях, что все клас­сы пре­дан­ных: брах­ма­ча­ри, грих­аст­хи, вана­праст­хи, сан­нья­си, муж­чи­ны и жен­щи­ны, моло­дые и ста­рые долж­ны объ­еди­нить свои уси­лия, что­бы про­по­ве­до­вать посла­ние Шри Чай­та­ньи Маха­праб­ху. Про­по­ве­до­вать долж­ны все, а не толь­ко хра­мо­вые пре­дан­ные. Вот это очень важ­ное пони­ма­ние, на кото­ром постро­е­на Бхакти-врикша.

В Чай­та­нье-чари­тамри­те есть ещё одно очень важ­ное место – Ади-лила, 3.40, кото­рое гла­сит на бенгали:

кали-йуге йуга-дхар­ма — наме­ра прачара

татхи лаги’ пита-вар­на чаитанйаватара

Рели­гия эпо­хи Кали — про­по­ведь сла­вы свя­то­го име­ни. Толь­ко ради того, что­бы про­сла­вить свя­тое имя, Гос­подь явил­ся в обли­ке Шри Чай­та­ньи — ава­та­ры жел­то­го цвета.

Кали-йуге йуга-дхар­ма озна­ча­ет рели­гию Кали-юги, наме­ра пра­ча­ра – про­по­ведь свя­то­го име­ни. Это важ­ное место писа­ния, пото­му что мы часто дума­ем, что рели­ги­ей явля­ет­ся пение свя­то­го име­ни, так вот нет – рели­ги­ей Кали-юги явля­ет­ся про­по­ведь свя­то­го име­ни. Из этой раз­ни­цы вырас­та­ет осно­ва Бхак­ти-врик­ши – пони­ма­ние того, что каж­дый пре­дан­ный дол­жен про­по­ве­до­вать. Не про­по­ве­дуя, мы не испол­ня­ем рели­гию это­го века, и потом удив­ля­ем­ся, что нет духов­но­го про­грес­са. В наших ятрах мож­но встре­тить ста­рых пре­дан­ных, кото­рые про­ве­ли 10, 15, 20 лет в Дви­же­нии, но так и не ощу­ти­ли осо­бо­го духов­но­го про­грес­са. Они зна­ют фило­со­фию, сле­ду­ют прин­ци­пам, зани­ма­ют­ся духов­ной прак­ти­кой. Тогда поче­му нет про­грес­са? Ответ: нет про­по­ве­ди. Без про­по­ве­ди милость Гос­по­да Чай­та­ньи не идёт, зна­ния оста­ют­ся в тео­рии. Поэто­му Бхак­ти-врик­ша пыта­ет­ся всех пре­дан­ных пря­мо с само­го нача­ла, с пер­во­го года в созна­нии Криш­ны, вве­сти в пони­ма­ние того, что мы все долж­ны про­по­ве­до­вать. И Бхак­ти-врик­ша – это спо­соб для каж­до­го пре­дан­но­го, даже для само­го начи­на­ю­ще­го, най­ти своё место в миссии.

Сан­кир­та­на для это­го века тре­бу­ет рас­ши­ре­ния, сан­кир­та­на не может оста­вать­ся ста­тич­ной. Тако­ва при­ро­да сан­кир­та­ны. Сан­кир­та­на – это пре­ма, в сан­кир­та­ну вло­же­на любовь Гос­по­да Чай­та­ньи. Сан­кир­та­на по при­ро­де свой нуж­да­ет­ся в рас­ши­ре­нии, нуж­да­ет­ся в том, что­бы вовле­кать всё боль­ше и боль­ше душ.

праб­ху кахе, ами ‘вишвамбха­ра’ нама дхари

нама сартх­а­ка хайа, йади пре­ме вишва бхари

Гос­подь Чай­та­нья думал: «Меня зовут Вишвамбха­ра — Хра­ни­тель Все­лен­ной. Я оправ­даю Своё имя, если смо­гу напол­нить всю все­лен­ную любо­вью к Богу».

(Чай­та­нья-чари­тамри­та, Ади-лила, 9.7)

В этом сти­хе изло­же­на суть при­хо­да Гос­по­да Чай­та­ньи в этот мир. Он при­шёл, что­бы дать любовь к Богу каж­до­му живо­му суще­ству. В какой фор­ме Он даёт любовь? В фор­ме Харе Криш­на Харе Криш­на Криш­на Криш­на Харе Харе / Харе Рама Харе Рама Рама Рама Харе Харе. Гос­подь Чай­та­нья вло­жил, запа­ко­вал, гово­ря совре­мен­ным язы­ком, заар­хи­ви­ро­вал эту боже­ствен­ную любовь, пре­му, в зву­ки Харе Криш­ны ман­тры. И в этой упа­ков­ке даёт её всем через сво­их пре­дан­ных, кото­рых Он про­сит об этом. В этом суть Дви­же­ния, в этом его фило­соф­ская основа.

Наставление брахману Курме

В Чай­та­нье-чари­тамри­те при­во­дит­ся извест­ная исто­рия брах­ма­на Кур­мы. Это Мад­хья-лила, гла­ва 7‑я, самое нача­ло путе­ше­ствия Гос­по­да Чай­та­ньи по Южной Индии. Гос­подь Чай­та­нья выхо­дит из Джа­ган­натха Пури и отправ­ля­ет­ся в путе­ше­ствие. Пер­вая дерев­ня, в кото­рую Он при­хо­дит, назы­ва­ет­ся Кур­ма-кшет­ра. Там нахо­дит­ся един­ствен­ный в Индии храм Гос­по­да Кур­мы – Бога в обра­зе чере­па­хи. Каж­дый раз, когда Гос­подь Чай­та­нья при­хо­дил в храм в любом месте в Индии, он начи­нал сан­кир­та­ну, пел и тан­це­вал в экс­та­зе. При­вле­чён­ные Его кра­со­той, Его необы­чай­ной любо­вью, все мест­ные жите­ли сбе­га­лись и при­со­еди­ня­лись к Его пению и тан­цу. Потом кто-то при­гла­шал Его к себе на ноч­лег и на пра­сад. В Кур­ма-кшет­ре к Гос­по­ду Чай­та­нье подо­шёл один мест­ный бла­го­че­сти­вый брах­ман, кото­ро­го так и зва­ли – брах­ман Кур­ма, и при­гла­сил Гос­по­да Чай­та­нью к себе домой. Когда Гос­подь Чай­та­нья при­шёл к нему, брах­ман Кур­ма воз­нёс Ему пре­крас­ные молит­вы: «О мой Гос­подь, на Твои лотос­ные сто­пы меди­ти­ру­ет сам Брах­ма, и теперь эти лотос­ные сто­пы освя­ти­ли моё жили­ще. Доро­гой Гос­подь, сча­стье моё не зна­ет гра­ниц. Поис­ти­не, опи­сать его невоз­мож­но. Сего­дня моя семья, моё рож­де­ние и мои богат­ства покры­ли себя сла­вой». (Чай­та­нья-чари­тамри­та, Мад­хья-лила, 7.124–125).

Он омыл сто­пы Гос­по­да Чай­та­ньи, выпил эту воду, побрыз­гал этой водой на голо­вы чле­нов сво­ей семьи, уго­стил Гос­по­да рос­кош­ным пра­са­дом, а потом про­из­нёс такие сло­ва: «Доро­гой Гос­подь, пожа­луй­ста, про­яви ко мне бла­го­склон­ность и поз­воль мне пой­ти с Тобой. Я не в силах боль­ше тер­петь вол­ны стра­да­ний, при­чи­ня­е­мых мир­ским обра­зом жиз­ни». (Чай­та­нья-чари­тамри­та, Мад­хья-лила, 7. 126).

Давай­те поду­ма­ем, поче­му брах­ман Кур­ма ска­зал такие сло­ва. Навер­ня­ка его семей­ная жизнь не была мате­ри­а­ли­сти­че­ской. Навер­ня­ка все чле­ны брах­ман­ской семьи были пре­дан­ны­ми, и все вме­сте дома покло­ня­лись Гос­по­ду Виш­ну. Но поче­му тогда он про­из­но­сит такие сло­ва? Вро­де бы всё в семей­ной жиз­ни хоро­шо, про­блем нет. Но, пред­ставь­те себе, при­хо­дит Гос­подь Чай­та­нья в ваш дом, и ста­но­вит­ся заме­тен кон­траст с вашей бла­го­че­сти­вой жиз­нью. Гос­подь Чай­та­нья – это необы­чай­ная кра­со­та, необы­чай­ное бла­жен­ство, необы­чай­ная любовь, исхо­дя­щая от Него. Брах­ман Кур­ма, навер­ное, думал, что Гос­подь зав­тра уйдёт, и что он оста­нет­ся один без Него. Это же невоз­мож­но выне­сти: «Нет, луч­ше я всё бро­шу и про­сто пой­ду за Ним, куда бы Он ни пошёл. Мне всё уже неваж­но, толь­ко бы быть рядом с Ним». Мы толь­ко отда­лён­но можем себе пред­ста­вить, что мог испы­ты­вать брах­ман Кур­ма в этот момент.

А вот даль­ше очень важ­но, что отве­тил ему Гос­подь Чай­та­нья Махапрабху.

Шри Чай­та­нья Маха­праб­ху отве­тил: «Нико­гда боль­ше не гово­ри так. Луч­ше оста­вай­ся дома и бес­пре­стан­но повто­ряй свя­тое имя Кришны».

(Чай­та­нья-чари­тамри­та, Мад­хья-лила, 7. 127).

Гос­подь ска­зал брах­ма­ну: «Нико­гда боль­ше не гово­ри так», – Гос­подь не хочет это­го слы­шать. Нико­му не нуж­но это показ­ное вле­че­ние. И даль­ше Он дал ему настав­ле­ние. Он ска­зал ему оста­вать­ся дома и испол­нять все свои обя­зан­но­сти. Это пер­вое. Вто­рое, что Он ска­зал ему: «Бес­пре­стан­но повто­ряй свя­тое имя», – посто­ян­но, 24 часа в сут­ки. И самое важ­ное, тре­тье, Он про­из­нёс стих, кото­рый явля­ет­ся, навер­ное, самым важ­ным сти­хом в Чай­та­нье-чари­тамри­те, и кото­рый Шри­ла Праб­ху­па­да цити­ро­вал наи­боль­шее коли­че­ство раз в сво­их лекциях:

йаре декха, таре каха ‘кршна’-упадеша

ама­ра адж­найа гуру хана тара’ эи деша

«Про­си всех испол­нять настав­ле­ния Гос­по­да Шри Криш­ны, изло­жен­ные в Бха­га­вад-гите и Шри­мад-Бха­га­ва­там. Таким обра­зом стань духов­ным учи­те­лем и поста­рай­ся спа­сти всех в этих краях».

(Чай­та­нья-чари­тамри­та, Мад­хья-лила, 7. 128)

Гос­подь гово­рит иди, и кого бы ты не встре­тил, гово­ри ему о Кришне, пере­да­вай ему настав­ле­ния Криш­ны. По мое­му при­ка­зу ама­ра адж­найа стань гуру гуру хана и осво­бо­ди всю свою зем­лю тара’ эи деша. И потом добав­ля­ет: «Если ты посту­пишь, как Я ска­зал, твоя мир­ская жизнь в семье не поме­ша­ет тво­е­му духов­но­му раз­ви­тию. Более того, если ты будешь сле­до­вать этим пред­пи­са­ни­ям, мы сно­ва встре­тим­ся здесь, точ­нее, ты нико­гда не рас­ста­нешь­ся со Мной». (Чай­та­нья-чари­тамри­та, Мад­хья-лила, 7. 129).

И «ты нико­гда не рас­ста­нешь­ся со Мной». Более того: «Я при­ду и буду жить с тобою в тво­ём доме». Гос­подь Чай­та­нья дела­ет очень выгод­ное пред­ло­же­ние: «Что­бы тебе быть посто­ян­но со Мною, тебе не нуж­но ухо­дить из дома, тер­петь все эти аске­зы в пути, ходить по джун­глям, встре­чать­ся с тиг­ра­ми, нет необ­хо­ди­мо­сти. Можешь жить в ком­фор­те со сво­ей люби­мой женой и с детьми, со все­ми удоб­ства­ми. И при этом Я точ­но так­же все­гда буду с тобою, как буд­то ты шёл со мною. Но при одном усло­вии, если ты будешь проповедовать».

Это ключ ко всей Бхакти-врикше.

Мы можем поду­мать, ну, может быть Кур­ма был осо­бым брах­ма­ном, осо­бо бла­го­че­сти­вым, супер­б­рах­ма­ном, кото­ро­му Гос­подь Чай­та­нья пове­лел стать гуру. Какое это име­ет отно­ше­ние к нам? Ока­зы­ва­ет­ся, име­ет. Пото­му что даль­ше в Чай­та­нье-чари­тамри­те в сти­хе 130 Криш­на­дас Кави­радж Госва­ми пишет, что в какой бы дом во вре­мя сво­е­го путе­ше­ствия по Южной Индии не захо­дил Гос­подь Чай­та­нья, Он давал его оби­та­те­лям точ­но такое же настав­ле­ние, кото­рое дал брах­ма­ну Кур­ме. Это очень важ­но, запом­ни­те, пожа­луй­ста. Оста­вай­тесь дома, повто­ряй­те свя­тые име­на и стань­те гуру. Что это зна­чит? Это была про­грам­ма Гос­по­да Чай­та­ньи для грих­астх. Он имен­но так и видел Своё дви­же­ние в буду­щем, что все грих­аст­хи ста­нут гуру и рас­про­стра­нят это Дви­же­ние по все­му миру.

Давай­те пой­мём, поче­му Гос­подь Чай­та­нья ждал про­по­ве­ди от грих­астх, поче­му Он не обра­щал­ся с этим к брах­ма­ча­ри или к сан­нья­си. Грих­астх боль­шин­ство. Сан­нья­си и брах­ма­ча­ри про­по­ве­ду­ют Дви­же­ние, но их нико­гда не будет мно­го. В Кали-югу их не может быть мно­го. В шастрах даже гово­рит­ся, что в Кали-югу при­ня­тие сан­нья­сы запре­ще­но, посколь­ку в Кали-югу очень слож­но выпол­нить все пред­пи­са­ния сан­нья­сы. Брах­ма­ча­ри тоже немно­го, а вот грих­астх мно­го, и поэто­му они долж­ны стать основ­ной про­по­вед­ни­че­ской силой Дви­же­ния Гос­по­да Чай­та­ньи. Если мы это пой­мём, то метод раз­ви­тия Бхак­ти-врик­ши ста­нет ясным. Об этом гово­рит Шри­ла Праб­ху­па­да в сво­ём ком­мен­та­рии к это­му сти­ху. Пре­дан­ные спра­ши­ва­ют, а где у Праб­ху­па­ды Бхак­ти-врик­ша? Так вот же – ком­мен­та­рий к йаре декха, таре каха ‘кр̣шна’-упадеша. Праб­ху­па­да пишет:

Тако­ва высо­кая цель Меж­ду­на­род­но­го обще­ства созна­ния Криш­ны. Мно­гие люди при­хо­дят к нам и спра­ши­ва­ют, нуж­но ли им отречь­ся от семей­ной жиз­ни, что­бы всту­пить в это Обще­ство, одна­ко наша цель заклю­ча­ет­ся в дру­гом. Мож­но и даль­ше жить в уюте сво­е­го дома. Мы лишь про­сим всех повто­рять маха-ман­тру: Харе Криш­на, Харе Криш­на, Криш­на Криш­на, Харе Харе / Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. А если чело­век хотя бы немно­го уме­ет читать и может про­честь «Бха­га­вад-гиту как она есть» и «Шри­мад-Бха­га­ва­там», то это ещё луч­ше. Дан­ные кни­ги уже пере­ве­де­ны, и содер­жа­ще­е­ся в них зна­ние пред­став­ле­но очень авто­ри­тет­ным обра­зом, что­бы най­ти отклик у всех сло­ев обще­ства. Чем жить, погру­зив­шись в мир­скую дея­тель­ность, людям все­го мира сле­до­ва­ло бы вос­поль­зо­вать­ся тем бла­гом, кото­рое дает наше Дви­же­ние, и дома в кру­гу семьи повто­рять маха-ман­тру Харе Криш­на. Необ­хо­ди­мо так­же избе­гать четы­рех гре­хов: недоз­во­лен­ных поло­вых отно­ше­ний, мясо­еде­ния, азарт­ных игр и упо­треб­ле­ния одур­ма­ни­ва­ю­щих веществ… Истин­ная цель чело­ве­че­ской жиз­ни — под­нять­ся на духов­ный уро­вень и вер­нуть­ся к Богу. Это сум­мум бонум духов­но­го позна­ния. Дви­же­ние созна­ния Криш­ны при­зва­но помочь людям достичь совер­шен­ства жиз­ни с помо­щью мето­да, реко­мен­до­ван­но­го Шри Чай­та­ньей Маха­праб­ху брах­ма­ну Кур­ме. Метод этот заклю­чал­ся в том, что­бы жить дома, повто­рять ман­тру Харе Криш­на и про­по­ве­до­вать настав­ле­ния Криш­ны так, как они изло­же­ны в «Бха­га­вад-гите» и «Шри­мад-Бха­га­ва­там».

(Чай­та­нья-чари­тамри­та, Мад­хья-лила, 7.128, комментарий)

Тако­ва воз­вы­шен­ная мис­сия Меж­ду­на­род­но­го обще­ства Созна­ния Криш­ны. Не так мно­го мест в кни­гах Шри­лы Праб­ху­па­ды, где он пишет, в чём имен­но заклю­ча­ет­ся мис­сия наше­го Дви­же­ния. Каж­до­му чело­ве­ку, кото­рый при­хо­дит в наше Дви­же­ние, мы даём то же самое настав­ле­ние, кото­рое Гос­подь Чай­та­нья дал брах­ма­ну Кур­ме. Каж­до­му чело­ве­ку мы гово­рим, пожа­луй­ста, оста­вай­тесь дома, повто­ряй­те свя­тые име­на, и стань­те гуру, живя у себя дома.

Шри­ла Праб­ху­па­да кон­крет­но объ­яс­ня­ет нам с вами, как это сде­лать, как стать гуру, живя у себя дома. Любой семей­ный чело­век может при­гла­шать к себе домой дру­зей, сосе­дей, род­ствен­ни­ков, сослу­жив­цев, уго­щать их пра­са­дом, петь с ними свя­тые име­на и обсуж­дать Бха­га­вад-гиту. Это и есть Бхак­ти-врик­ша. Шри­ла Праб­ху­па­да опи­сы­ва­ет чуть ли не все пять частей про­грам­мы Бхак­ти-врик­ши по модулю.

Итак, каж­дый из вас смо­жет стать гуру, осво­бо­дить всю свою зем­лю, и испол­нить при­каз Гос­по­да Чай­та­ньи Маха­праб­ху – тако­ва фило­соф­ская осно­ва того, что мы с вами сей­час дела­ем под назва­ни­ем Бхак­ти-врик­ша, и эту осно­ву мож­но объ­яс­нять другим.

Господь Нитьянанда

В даль­ней­шей исто­рии Дви­же­ния гаудия-вайш­на­вов мы уви­дим мно­го того, что под­во­дит нас к нынеш­ней Бхак­ти-врик­ше. Глав­ным про­по­вед­ни­ком во вре­ме­на Гос­по­да Чай­та­ньи был Гос­подь Нитья­нан­да. Нитья­нан­да – это Бог-слу­га Бала­ра­ма. Так­же как Бала­ра­ма – пер­вая экс­пан­сия Гос­по­да Криш­ны, так и Нитья­нан­да – пер­вая экс­пан­сия Гос­по­да Чай­та­ньи. По воз­мож­но­стям Гос­подь Нитья­нан­да такой же Все­выш­ний, но Он насла­жда­ет­ся слу­же­ни­ем. Как Бала­ра­ма слу­жит Кришне, так и Нитья­нан­да все­ми спо­со­ба­ми слу­жит Гос­по­ду Чай­та­нье, в этом суть Его лич­но­сти. Так чем зани­ма­ет­ся Гос­подь Нитья­нан­да на про­тя­же­нии сво­ей жиз­ни? Он зани­ма­ет­ся нама-хат­та­ми, то есть про­по­ве­дью. Гос­подь Нитья­нан­да вели­чай­ший про­по­вед­ник в исто­рии. Он про­по­вед­ник в мак­си­маль­ной сте­пе­ни. Он бро­са­ет­ся в Ган­гу и гоня­ет­ся за кро­ко­ди­ла­ми, что­бы про­шеп­тать им свя­тое имя в ухо. Он идёт в пив­ные. Извест­ная бен­галь­ская посло­ви­ца гово­рит, если вы види­те Гос­по­да Нитья­нан­ду, захо­дя­ще­го в пив­ную, знай­те – Он пошёл про­по­ве­до­вать. То, что Гос­подь Нитья­нан­да вели­чай­ший из про­по­вед­ни­ков озна­ча­ет, что глав­ным слу­же­ни­ем Гос­по­ду Чай­та­нье явля­ет­ся про­по­ведь. На Его при­ме­ре мож­но понять, что озна­ча­ет слу­жить Гос­по­ду Чай­та­нье. Гос­подь Нитья­нан­да не сидит в оди­но­че­стве, повто­ряя свя­тые име­на, и не бьёт­ся голо­вой об сте­ну в раз­лу­ке с Криш­ной. Он всю свою жизнь, по край­ней мере после встре­чи с Гос­по­дом Чай­та­ньей, про­по­ве­ду­ет, про­по­ве­ду­ет и проповедует.

Гос­подь Нитья­нанд какое-то вре­мя жил с Гос­по­дом Чай­та­ньей в Джа­ган­натха Пури. Затем Нитья­нан­де Праб­ху Шри Чай­та­нья Маха­праб­ху велел: «Отправ­ляй­ся в Бен­га­лию и там про­по­ве­дуй пре­дан­ное слу­же­ние Гос­по­ду, созна­ние Криш­ны, всем и каж­до­му». (Чай­та­нья-чари­тамри­та, Мад­хья-лили, 15.42). Гос­подь Чай­та­нья пом­нил про жите­лей Бен­га­лии и раз­мыш­лял, кто даст им свя­тое имя, поэто­му Он хотел, что­бы Гос­подь Нитья­нан­да открыл в Бен­га­лии рынок свя­то­го име­ни «нама-хат­ту», и дал свя­тое имя всем её обитателям.

А даль­ше ещё одна инте­рес­ная исто­ри­че­ская подроб­ность. Гос­подь Чай­та­нья ска­зал Нитья­нан­де: иди в Бен­га­лию, про­по­ве­дуй, но сна­ча­ла женись. Гос­подь Чай­та­нья велел Ему женить­ся – очень неожи­дан­ное настав­ле­ние. Нитья­нан­да – ава­д­ху­та, абсо­лют­но непра­виль­ная лич­ность в соци­аль­ном отно­ше­нии. Слож­но было ожи­дать от Нитья­нан­ды пове­де­ния пра­виль­но­го веди­че­ско­го грих­аст­хи. Тогда поче­му Гос­подь Чай­та­нья велит Ему женить­ся? Он это дела­ет для того, что­бы дать при­мер, как грих­аст­хи могут про­по­ве­до­вать, что про­по­ведь – это дело грих­астх. Нужен был при­мер вели­чай­ше­го про­по­вед­ни­ка грих­аст­хи, и хотя Нитья­нан­да мало под­хо­дил для это­го ашра­ма, тем не менее Он при­нял при­каз Гос­по­да Чай­та­ньи и при­дя в Бен­га­лию женил­ся сра­зу на двух девуш­ках. Это не явля­ет­ся для нас при­ме­ром для под­ра­жа­ния, но Нитья­нан­да широ­кая душа. Он женил­ся на двух сёст­рах, кото­рых зва­ли Джах­на­ви и Васуд­ха – доче­рей почтен­но­го брах­ма­на Сурья­да­са Сарак­хе­лы. Нитья­нан­да про­сил выдать за него одну девуш­ку, но брах­ман ска­зал: «Ты возь­мёшь в жёны и вто­рую». Сурья­дас Сарак­хе­ла непо­ко­ле­би­мо верил в Гос­по­да Нитья­нан­ду. И эти две жены про­по­ве­до­ва­ли вме­сте с Гос­по­дом Нитья­нан­дой. Джах­на­ви Мата ста­ла извест­на как вели­чай­ший про­по­вед­ник, и после ухо­да Гос­по­да Нитья­нан­ды она ста­ла счи­тать­ся гла­вою всех вайш­на­вов Бен­га­лии. Её назы­ва­ли ача­рья­рья, и она дава­ла ини­ци­а­ции муж­чи­нам и жен­щи­нам. До сих пор в ИСККОН спо­рят, может ли жен­щи­на быть дик­ша-гуру, и при­во­дят в при­мер Джах­на­ви Мату, став­шей дик­ша-гуру для вайш­на­вов Бенгалии.

Как про­по­ве­до­вал Гос­подь Нитья­нан­да? Он в соот­вет­ствии с при­ка­зом Гос­по­да Чай­та­ньи созда­вал нама-хат­ты – рын­ки свя­то­го име­ни. Он с коман­дой сво­их спут­ни­ков при­хо­дил в какую-нибудь дерев­ню и устра­и­вал там боль­шой-боль­шой кир­тан. Туда соби­ра­лись все окрест­ные жите­ли. Жите­ли забы­ва­ли про все свои дела и пол­но­стью погру­жа­лись в кир­тан. Кир­та­ны Гос­по­да Нитья­нан­ды мог­ли длить­ся месяц или два меся­ца без пере­ры­ва. Во вре­мя кир­та­нов никто не спал, никто не ел, никто не пил, никто даже не ходил в туа­лет, все были пере­пол­не­ны духов­ной энер­ги­ей. Гово­рят, что под вли­я­ни­ем кир­та­на малень­кие дети обхва­ты­ва­ли огром­ные дере­вья и выры­ва­ли их с кор­нем, отбра­сы­вая дале­ко в сто­ро­ну. А взрос­лые зале­за­ли на высо­кие дере­вья и тан­це­ва­ли на самых тонень­ких веточ­ках, не падая вниз. Всех пере­пол­ня­ла духов­ная энер­гия, жите­ли забы­ва­ли обо всём и хоте­ли пол­но­стью погру­зить­ся в вос­пе­ва­ние свя­то­го име­ни Господа.

Когда кир­тан закан­чи­вал­ся, Гос­подь Нитья­нан­да с груп­пой сан­кир­та­ны пере­хо­дил в дру­гую дерев­ню в дру­гой части Бен­га­лии. А в деревне где толь­ко что про­шёл кир­тан Гос­подь Нитья­нан­да остав­лял кого-то из сво­их спут­ни­ков, что­бы тот обу­чал людей жиз­ни в созна­нии Криш­ны. Кир­тан при­вле­кал людей. Всем нра­ви­лось петь и тан­це­вать. А что даль­ше? Людям надо понять фило­со­фию, понять куль­ту­ру, понять духов­ную прак­ти­ку. И Гос­подь Нитья­нан­да бук­валь­но жерт­во­вал сво­и­ми спут­ни­ка­ми, кото­рые Ему были очень доро­ги. Он жерт­во­вал Сво­им обще­ни­ем с ними, что­бы они оста­ва­лись в деревне и обу­ча­ли жите­лей нау­ке созна­ния Криш­ны. И таким обра­зом в деревне откры­ва­лась нама-хат­та – центр обу­че­ния созна­нию Кришны.

Посте­пен­но вся Бен­га­лия покры­лась нама-хат­та­ми. Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж гово­рил, что у Гос­по­да Нитья­нан­ды была боль­шая кар­та Бен­га­лии. Он садил­ся со сво­и­ми спут­ни­ка­ми и смот­рел: «Вот здесь мы уже есть, тут мы есть, тут есть, а вот тут ещё нет, поэто­му идём туда». К про­по­ве­ди под­хо­ди­ли науч­но. Таким обра­зом выпол­ня­ли план раз­ви­тия Нама-хат­ты в Бен­га­лии. За несколь­ко лет вся Бен­га­лия покры­лась нама-хат­та­ми, все жите­ли Бен­га­лии ста­ли вос­пе­вать свя­тые име­на Гос­по­да. Через несколь­ко лет, когда Адвай­та Ача­рья при­шёл в Джа­ган­натха Пури, Гос­подь Чай­та­нья спро­сил: «А как дела в Бен­га­лии?» Адвай­та Ача­рья ска­зал Ему зага­доч­ные сло­ва: «Рынок пере­пол­нен, все уже сде­ла­ли покуп­ки, про­да­вать товар боль­ше неко­му». Никто из окру­жа­ю­щих не пони­мал, что Адвай­та Ача­рья име­ет в виду. Гос­подь Чай­та­нья начал улы­бать­ся. Он понял, что про­по­ведь Нитья­нан­ды достиг­ла успе­ха, все жите­ли Бен­га­лии уже повто­ря­ют свя­тые име­на. С тех пор Бен­га­лия – это стра­на вайш­на­вов, с тех пор любой её житель зна­ет Харе Криш­на ман­тру. Кто-то из жите­лей Бен­га­лии может быть и не зна­ет фило­со­фии, может быть не сле­ду­ет прин­ци­пам, но все жите­ли Бен­га­лии почи­та­ют Нитья­нан­ду, и все зна­ют маха-ман­тру. Тако­ва была про­по­ведь Гос­по­да Нитья­нан­ды, Он по при­ка­зу Гос­по­да Чай­та­ньи осно­вал рынок свя­то­го имени.

Мы сей­час дела­ем что-то похо­жее – есть кир­тан и есть нама-хат­та для обу­че­ния людей. Связ­ка при­ня­ла фор­му фести­ва­ля Голо­ка­фест и бхак­ти-врик­ши – в Москве так рабо­та­ет. Про­во­дят­ся огром­ные Голо­ка­фе­сты, кото­рые при­вле­ка­ют мно­го людей – по 5–6 тысяч чело­век, и на них сто­ит сто­лик для запи­си на груп­пы духов­но­го обще­ния. Соби­ра­ют­ся кон­так­ты людей, кото­рые хотят регу­ляр­но общать­ся. На одном Голо­ка­фе­сте соби­ра­ет­ся по 150–200 кон­так­тов, и потом эти люди рас­пре­де­ля­ют­ся по бхак­ти-врик­шам. Та же самая мето­ди­ка по сути, что и у Гос­по­да Нитьянанды.

Шрила Бхактивинода Тхакур

В 17–19‑х веках в Дви­же­нии Гос­по­да Чай­та­ньи был спад. Хотя после Нитья­нан­ды Праб­ху были ещё вели­кие про­по­вед­ни­ки, такие как Шья­ма­на­на­да, Шри­ва­са, Нарот­та­ма, но потом чистое уче­ние гаудия-вайш­на­вов ста­ло исче­зать. Ган­га раз­ли­лась и скры­ла из вида место явле­ния Гос­по­да Чай­та­ньи. Какая-то горст­ка баба­джи во Врин­да­ване про­дол­жа­ла тра­ди­цию, но про­по­ведь прак­ти­че­ски остановилась.

В сере­дине 19-го века никто гаудия-вайш­на­вов все­рьёз не вос­при­ни­мал. В Бен­га­лии оста­ва­лись апа-сам­пра­даи, какие-то сах­джий­ские груп­пы, аулы, бау­лы, сак­хи­бек­хи, гау­ран­га-нага­ри. Бхак­ти­ви­но­да Тха­кур подроб­но опи­сал ситу­а­цию. Люди ходи­ли, пели свя­тые име­на, но не сле­до­ва­ли ника­ким прин­ци­пам, не при­ни­ма­ли ника­кой фило­со­фии, было мно­го откло­не­ний в пове­де­нии. Поэто­му люди не вос­при­ни­ма­ли вайш­на­визм как что-то серьёз­ное, счи­та­ли после­до­ва­те­лей Гос­по­да Чай­та­ньи попро­шай­ка­ми, без­дель­ни­ка­ми и раз­гиль­дя­я­ми. Каза­лось бы, всё ушло, всё закон­чи­лось. Но тут при­шёл Шри­ла Бхак­ти­ви­но­да Тха­кур и в кон­це 19-го века воз­ро­дил Дви­же­ние Гос­по­да Чай­та­ньи фак­ти­че­ски с нуля.

Бхак­ти­ви­но­да Тха­кур не сра­зу узнал об этом Дви­же­нии, он дол­го искал исти­ну. Вна­ча­ле он полу­чил хоро­шее англо­языч­ное обра­зо­ва­ние, был боль­ше ори­ен­ти­ро­ван на Запад, на хри­сти­ан­ство, но потом начал пони­мать, что веды содер­жат более глу­бо­кую исти­ну, и потом он узнал про Гос­по­да Чай­та­нью. Гово­рит­ся , что у него ушло четы­ре года, что­бы раз­до­быть экзем­пляр Чай­та­ньи-чари­тамри­ты. В наше вре­мя Чай­та­нью-чари­тамри­ту мож­но купить в мага­зине на рус­ском язы­ке, а в то вре­мя в Бен­га­лии нель­зя было най­ти Чай­та­нью-чари­тамри­ту даже на бен­галь­ском, на кото­ром она напи­са­на, настоль­ко Дви­же­ние скры­лось. Но когда Бхак­ти­ви­но­да Тха­кур нашёл и про­чи­тал Чай­та­нья-чари­тамри­ту, он понял, да, это выс­шее уче­ние. И будучи чело­ве­ком очень актив­ным и разум­ным, а он зани­мал самое выс­шее соци­аль­ное поло­же­ние, кото­рое инди­ец мог зани­мать при бри­тан­ском пра­ви­тель­стве – долж­ность миро­во­го судьи, он начал изда­вать кни­ги, жур­на­лы, читать лек­ции, созда­вать обще­ство пре­дан­ных. И он пред­ска­зал, что в буду­щем Дви­же­ние Гос­по­да Чай­та­ньи воз­ро­дит­ся и рас­про­стра­нит­ся по все­му миру. Бхак­ти­ви­но­да Тха­кур про­из­нёс заме­ча­тель­ные сло­ва: «Когда же при­дёт тот дол­го­ждан­ный день, когда аме­ри­кан­цы и рус­ские, англи­чане и нем­цы, все вме­сте собе­рут­ся в месте явле­ния Гос­по­да Чай­та­ньи, вос­пе­вая Его свя­тые име­на и обни­ма­ясь со сво­и­ми бен­галь­ски­ми бра­тья­ми». Вре­мя при­шло, и это то, что в насто­я­щем про­ис­хо­дит каж­дый год в Мая­пу­ре. Вы сами это уви­ди­те, если при­е­де­те на фестиваль.

Бхак­ти­ви­но­да Тха­кур писал о том, что Гос­подь Гау­ран­га при­нёс Своё Дви­же­ние не для того, что­бы спа­сти горст­ку людей в Индии. Нет, Он при­шёл для того, что­бы поло­жить нача­ло все­лен­ской рели­гии, под сво­да­ми кото­рой най­дёт своё при­бе­жи­ще всё чело­ве­че­ство. Это сло­ва Бхак­ти­ви­но­да Тха­ку­ра. И будучи прак­тич­ным Бхак­ти­вен­да Тха­кур раз­мыш­лял, а как это слу­чит­ся, каким обра­зом Дви­же­ние Гос­по­да Чай­ти­ньи смо­жет прий­ти в каж­дый город, каж­дую дерев­ню, каж­дый дом? Как люди смо­гут при­нять это? У него воз­ник­ла кон­цеп­ция нама-хат­ты. Он подроб­но опи­сал рынок свя­то­го име­ни на осно­ве того, что Гос­подь Нитья­нан­да делал в Бен­га­лии в 16‑м веке. Он опи­сал широ­кую мета­фо­ру рын­ка свя­то­го име­ни в кни­ге Год­ру­ма Кал­па­та­ви. Любое место, где про­да­ёт­ся свя­тое имя – это отде­ле­ние рын­ка, хра­мы – это нама-хат­ты, про­по­вед­ни­че­ские цен­тры – это тоже нама-хат­ты, то есть рын­ки. Но глав­ное, что мы в наше вре­мя назы­ва­ем нама-хат­та­ми – это про­по­вед­ни­че­ские точ­ки в домах преданных.

Поче­му имен­но домаш­ние груп­пы назы­ва­ем нама-хат­та­ми в наше вре­мя, так это пото­му что они могут иметь наи­бо­лее широ­кий охват. Хра­мов мно­го не постро­ить, про­по­вед­ни­че­ских цен­тров мно­го не постро­ить, но любая квар­ти­ра, любой дом, где живёт пре­дан­ный, может стать отде­ле­ни­ем рын­ка свя­то­го име­ни. Люди будут при­хо­дить в дома к пре­дан­ным и делать свои покуп­ки, то есть полу­чать свя­тое имя от Гос­по­да Нитья­нан­ды, отда­вая в опла­ту за это свою веру шрад­дху. Это была кон­цеп­ция Бхак­ти­ви­но­да Тха­ку­ра. И он ещё одну важ­ную вещь ска­зал, кото­рую мы часто вспо­ми­на­ем. Он ска­зал, что если мы про­да­ём кому-то свя­тое имя от име­ни Гос­по­да Нитья­нан­ды, то мы полу­ча­ем свой про­цент, комис­си­он­ные. Бхак­ти­ви­но­да Тха­кур фак­ти­че­ски опи­сал систе­му сете­во­го мар­ке­тин­га. Шри­ла Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж пишет в ком­мен­та­ри­ях, что в кон­це 19-го века никто в мире ещё не знал про сете­вой мар­ке­тинг, поэто­му Бхак­ти­ви­но­да Тха­ку­ра мож­но счи­тать осно­ва­те­лем сете­во­го мар­ке­тин­га в совре­мен­ном мире. В чём пре­иму­ще­ство сете­во­го мар­ке­тин­га? Любой, сде­лав­ший покуп­ку, полу­ча­ет пол­но­мо­чия стать про­дав­цом, полу­чать про­цен­ты и про­цен­ты про­цен­тов от тех, кого он упол­но­мо­чил про­да­вать. Это даёт воз­мож­ность без­гра­нич­но широ­ко­го рас­про­стра­не­ния. Мага­зи­нов мно­го не откро­ешь, так как нуж­ны поме­ще­ния, про­дав­цы, зар­пла­та – слож­ный про­цесс, мно­го не откро­ешь. А тут удоб­но – товар хоро­ший, люди поку­па­ют. Гово­ри­те пер­вым поку­па­те­лям: «Вы тоже име­ет пра­во про­да­вать и полу­чать про­цен­ты, и дру­гих обу­чай­те про­да­вать». Если товар хоро­ший, то рынок будет бес­ко­неч­но рас­ши­рять­ся, быст­ро и без вся­ких затрат. Ещё и доход при­но­сит. Бхак­ти­ве­но­да Тха­кур опи­сал рынок свя­то­го име­ни в фор­ме сете­во­го мар­ке­тин­га. Очень прогрессивно.

Бхак­ти­ве­но­да Тха­кур не был тео­ре­ти­ком, он был прак­ти­ком, поэто­му в кон­це 19-го века он начал раз­ви­вать бен­галь­скую Нама-хат­ту по сле­дам Гос­по­да Нитья­нан­ды. Он жил на Год­ру­ма-дви­пе, где непо­да­лё­ку от Сураб­хи-куд­жы у него была штаб квар­ти­ра – центр Нама-хат­ты в Бен­га­лии. У него была коман­да из 11 брах­ма­нов, кото­рая назы­ва­лась пан­ча-ятра. Пан­ча-ятра выпол­ня­ла зада­чи сове­та по раз­ви­тию Нама-хат­ты. В наше вре­мя коман­ду назва­ли бы сат-сан­гой, коман­дой лиде­ров. Они пла­ни­ро­ва­ли рас­про­стра­не­ние Нама-хат­ты по всей Бен­га­лии, и бла­го­да­ря энер­гии Бхак­ти­ви­но­ды и этих брах­ма­нов Дви­же­ние быст­ро рас­про­стра­ни­лось. За 5 лет в кон­це 19-го века Бхак­ти­ви­но­да Тха­кур создал более 500 нама-хатт. Это было настоль­ко успеш­но, что сто лет спу­стя, когда Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж по ново­му созда­вал бен­галь­скую Нама-хат­ту, в неко­то­рых дерев­нях и горо­дах пре­дан­ные нахо­ди­ли дей­ству­ю­щие нама-хат­ты со вре­мён Бхак­ти­ве­но­да Тха­ку­ра, став­шие семей­ной тра­ди­ци­ей. У дедуш­ки была нама-хат­та, у папы была нама-хат­та, и у меня будет нама-хат­та. Оста­ва­лось толь­ко при­е­хать и при­пи­сать её к ИСККОН.

Про­дол­жа­те­лем дела Бхак­ти­ви­но­да Тха­ку­ра был Шри­ла Бхак­ти­сид­дхан­та Сара­сва­ти Тха­кур, его сын. И хотя сын был искрен­ним после­до­ва­те­лем отца, внешне он дей­ство­вал ина­че. Бхак­ти­ви­но­да Тха­кур опи­рал­ся на грих­астх – это была его про­грам­ма, он сам был грих­аст­ха. К тому вре­ме­ни люди в шафране были очень ском­про­ме­ти­ро­ва­ны, все эти аулы, бау­лы. Счи­та­лось, что люди в шар­фане – это попро­шай­ки и без­дель­ни­ки, бес­по­лез­ные люди. Поэто­му надо было пока­зать, что грих­аст­хи – это серьёз­ные солид­ные ува­жа­е­мые в обще­стве люди, кото­рые не про­сят пожерт­во­ва­ния, кото­рые рабо­та­ют и зара­ба­ты­ва­ют день­ги, и на чест­но зара­бо­тан­ные день­ги про­во­дят нама-хатты..А Шри­ла Бхак­ти­сид­дхан­та Сара­сва­ти Тха­кур, его сын, сде­лал упор на брах­ма­ча­ри и сан­нья­си. Он сам был и брах­ма­ча­ри и сан­нья­си. Он создал систе­му гаудия-матхов – мона­сты­рей, осно­вал 64 гаудия-матха. В эти мона­сты­ри со всей Индии при­хо­ди­ли моло­дые люди, сели­лись там и ста­но­ви­лись про­по­вед­ни­че­ской арми­ей Бхак­ти­сид­дхан­та Сара­сва­ти. Мно­гие брах­ма­ча­ри были выход­ца­ми их семей нама-хатт Бхак­ти­ви­но­да Тха­ку­ра, они были сле­ду­ю­щим поколением.

Зна­че­ние Нама-хат­ты Бхак­ти­сид­дхан­та Сара­сва­ти не отри­цал. Суще­ству­ет его зна­ме­ни­тая фра­за о том, что мы долж­ны делать три вещи. Пер­вое, мы долж­ны изда­вать и рас­про­стра­нять кни­ги о созна­нии Криш­ны. Вто­рое, мы долж­ны откры­вать нама-хат­ты. И тре­тье, мы долж­ны совер­шать ман­да­ла-пари­кра­му. И это осво­бо­дит весь мир. Изна­чаль­но – кни­ги, то есть мы сеем зна­ния, потом людей надо обу­чить жить по этим кни­гам – это нама-хат­ты, а потом всех чле­нов нама-хатт соби­ра­ем вме­сте с Мая­пу­ре и про­во­дим пари­кра­му. И с каж­дым шагом ман­да­ла-пари­кра­мы осво­бож­да­ет­ся вся вселенная.

Шрила Прабхупада

А потом при­шёл Шри­ла Праб­ху­па­да. Шри­ла Праб­ху­па­да фак­ти­че­ски соеди­нил мето­ди­ку Бхак­ти­сид­дхан­та Сара­сва­ти и мето­ди­ку Бхак­ти­ви­но­да Тха­ку­ра в сво­ём Дви­же­нии ИСККОН, к кото­ро­му мы отно­сим­ся. Шри­ла Праб­ху­па­да когда толь­ко заду­мы­вал своё Дви­же­ние, он заду­мы­вал его как Дви­же­ние нама-хатт. Шри­ла Праб­ху­па­да пред­при­нял первую попыт­ку созда­ния гран­ди­оз­ной орга­ни­за­ции для про­по­ве­ди созна­ния Криш­ны в 1953 году в Джхан­си – неболь­шом город­ке, в кото­ром у него была штаб-квар­ти­ра, и там он осно­вал Лигу пре­дан­ных. Он напи­сал устав Лиги пре­дан­ных. Под­ра­зу­ме­ва­лось, что во всей Лиге пре­дан­ных толь­ко один хра­мо­вый пре­дан­ный – это сам Шри­ла Праб­ху­па­да, живу­щий в хра­ме. Все осталь­ные – это гра­хаст­хи. Идея была такая, что любой пре­дан­ный может при­хо­дить в храм к Шри­ле Праб­ху­па­де и под его руко­вод­ством изу­чать Бха­га­вад-гиту, а потом откры­вать такие же кур­сы Бха­га­вад-гиты у себя дома. Это чисто нама-хат­тов­ская модель. Каж­дый обу­ча­ет­ся, а потом про­по­ве­ду­ет Бха­га­вад-гиту у себя дома тем, кто его окружает.

Потом Шри­ла Праб­ху­па­да при­е­хал в Аме­ри­ку. Его пер­вы­ми уче­ни­ка­ми были хип­пи. Хип­пи были люди без­дом­ные, ассо­ци­аль­ные, разо­рвав­шие свя­зи с обще­ством. Поэто­му хип­пи лег­ко посе­ля­лись в ашра­ме Шри­лы Праб­ху­па­ды и ста­но­ви­лись брах­м­ча­ри и брах­ма­ча­ри­ни, и мог­ли целы­ми дня­ми на ули­це петь свя­тые име­на, про­да­вать жур­на­лы и кни­ги. Они соста­ви­ли целую про­по­вед­ни­че­скую армию. Для Шри­лы Праб­ху­па­ды это была очень хоро­шая воз­мож­ность, пото­му что ему уже было за семь­де­сят лет, и он пони­мал, что оста­ёт­ся ему немно­го, а нуж­но было успеть рас­про­стра­нить Дви­же­ние созна­ние Криш­ны по все­му миру. Для этой цели вче­раш­ние хип­пи под­хо­ди­ли иде­аль­но, непри­вя­зан­ные ни к каким делам, без обя­зан­но­стей, без рабо­ты. Поэто­му у мно­гих пре­дан­ных сло­жи­лось ощу­ще­ние, что Праб­ху­па­да не зани­мал­ся Нама-хат­той, что он откры­вал ашра­мы и про­во­дил в них про­грам­мы. Но сам Праб­ху­па­да пре­крас­но пони­мал, что в буду­щем ситу­а­ция изме­нит­ся. В 1969 году, гуляя с буду­щим Джа­я­п­а­та­кой Маха­ра­джем по окрест­но­стям Лос-Андже­ле­са, Шри­ла Праб­ху­па­да пока­зал ему на хри­сти­ан­скую цер­ковь и ска­зал: «Зна­ешь, в буду­щем у нас будет так же, как у них. Неболь­шое коли­че­ство мона­хов будет жить в хра­ме, а осталь­ные чле­ны Дви­же­ния будут жить у себя дома и при­хо­дить в храм по вос­кре­се­ньям». Сей­час так и про­ис­хо­дит, но для 1969 года это была рево­лю­ци­он­ная фра­за. В то вре­мя сто про­цен­тов пре­дан­ных жило в хра­мах, дру­го­го вари­ан­та не было. И пер­вые уче­ни­ки Шри­лы Праб­ху­па­ды были абсо­лют­но уве­рен­ны, что быть пре­дан­ным озна­ча­ет жить в хра­ме, дру­гой идеи не было. Вся про­по­ведь заклю­ча­лась в том, что­бы взять чело­ве­ка из-за пре­де­лов хра­ма, побрить ему голо­ву и посе­лить в хра­ме. Про­по­ведь заклю­ча­лась в этом. Пре­дать­ся озна­ча­ло побрить голо­ву и посе­лить­ся в хра­ме. Но Праб­ху­па­да пони­мал, что в буду­щем это будет ина­че. В буду­щем Дви­же­ние будет намно­го более широ­ким, чем про­сто мона­хи, живу­щие в храме.

У Шри­лы Праб­ху­па­ды мож­но най­ти мно­го подоб­но­го рода утвер­жде­ний. Есть его извест­ное пись­мо Тамал Криш­на Маха­ра­джу, в кото­ром он писал, что мы откры­ва­ем наши хра­мы толь­ко для того, что­бы люди, живу­щие по сосед­ству, при­хо­ди­ли к нам в храм, виде­ли, как мы покло­ня­ем­ся Кришне, и потом откры­ва­ли такие же хра­мы у себя дома. Я хочу, что­бы каж­дый дом в этом мире стал хра­мом. Это уже чисто нама-хат­тов­ская программа.

«То, что моло­дежь, живу­щая по сосед­ству, при­хо­дит помо­гать в раз­лич­ных видах хра­мо­вой дея­тель­но­сти, это хоро­ший резуль­тат наших уси­лий. Для того и откры­ва­ют­ся хра­мы при цен­трах, что­бы пока­зать сосе­дям, как пре­вра­тить каж­дый дом в малень­кий храм. Нет необ­хо­ди­мо­сти в том, что­бы сот­ни и тыся­чи людей пере­еха­ли в наши хра­мы, но если наша про­по­ведь будет эффек­тив­ной, жите­ли при­ле­га­ю­щих квар­та­лов, сосе­ди захо­тят полу­чить посвя­ще­ние и сле­до­вать хра­мо­во­му обра­зу жиз­ни. Помо­ги при­хо­дя­щим юно­шам и девуш­кам, а рав­но и семей­ным парам, осо­знать цен­ность жиз­ни и понять, как мир­но и счаст­ли­во они будут жить, если при­мут наш обыч­ный метод хра­мо­во­го покло­не­ния, нач­нут такое покло­не­ние у себя дома и будут доволь­ны во всех отно­ше­ни­ях. Дви­же­ние созна­ния Криш­ны пред­став­ля­ет собой попыт­ку сде­лать всех людей счаст­ли­вы­ми, осво­бо­дить их уже в этой жиз­ни от мате­ри­аль­но­го осквер­не­ния, что­бы, оста­вив эти тела, они удо­сто­и­лись цар­ства Божия».

(Пись­мо Шри­лы Праб­ху­па­ды Тама­ла-Кришне, 1 июня 1969 года)

Мож­но задать вопрос, если пре­дан­ные рас­про­стра­ня­ют мил­ли­о­ны-мил­ли­о­ны книг по все­му миру, но поче­му так мало новых пре­дан­ных? Ответ в том, что людям необ­хо­ди­мо обра­зо­ва­ние, как поль­зо­вать­ся эти­ми кни­га­ми в сво­ей жиз­ни. А как устро­ить это обра­зо­ва­ние, как мы можем обу­чить такое коли­че­ство людей? Отве­чая на вопро­сы об обра­зо­ва­нии Шри­ла Праб­ху­па­да в бесе­де 1976 года фак­ти­че­ски опи­сы­ва­ет модель Бхак­ти-врик­ши, хотя это­го сло­ва и не называет:

«Таков метод обу­че­ния в Индии. За счёт чего, по ваше­му, одно­му учи­те­лю у них уда­ет­ся справ­лять­ся с обу­че­ни­ем сотен уче­ни­ков? За счёт того, что уче­ни­ки объ­еди­ня­ют­ся в груп­пы, а затем более опыт­ный из них обу­ча­ет начи­на­ю­щих: «Пиши­те А вот так, а Б вот так». Он вполне может обу­чить тому, что уже уме­ет сам. И так груп­па за груп­пой. Таким обра­зом, один учи­тель может руко­во­дить сра­зу сот­ня­ми уче­ни­ков раз­но­го уров­ня. Это и есть орга­ни­за­ция. А не так, что я дол­жен всё делать сам. Я не могу обу­чать каж­до­го лич­но. Да это и нера­зум­но. Для того нам и дан разум, что­бы уметь задей­ство­вать дру­гих. Вот в этом заклю­ча­ет­ся разум. И не надо гово­рить: «Я был занят и поэто­му не смог это­го сде­лать». Поче­му не смог? Где были твои помощ­ни­ки? Обу­чи помощ­ни­ков, и тогда и в твое отсут­ствие все будет идти сво­им чередом…

Каж­дый дол­жен быть и учи­те­лем, и учеником».

(Из бесе­ды Шри­лы Праб­ху­па­ды, Париж, 31 июля 1976 года)

Идея заклю­ча­ет­ся в том, что вто­ро­класс­ни­ки обу­ча­ют пер­во­класс­ни­ков, тре­тье­класс­ни­ки – вто­ро­класс­ни­ков, чет­ве­ро­класс­ни­ки – тре­тье­класс­ни­ков. Гуру обу­ча­ет самых стар­ших и наблю­да­ет за всей систе­мой. Это разум, и мы долж­ны исполь­зо­вать разум в обу­че­нии людей. Тако­ва Бхак­ти-врик­ша. Она заклю­ча­ет­ся в том, что моло­дые пре­дан­ные полу­ча­ют пол­но­мо­чия обу­чать ещё более моло­дых пре­дан­ных. Если ожи­дать, когда стар­шие пре­дан­ные обу­чат всех, то Дви­же­ние будет рас­про­стра­нять­ся очень мед­лен­но, и мы не смо­жем таким обра­зом обу­чить боль­шое коли­че­ство людей. Поэто­му вто­ро­класс­ни­ки обу­ча­ют пер­во­класс­ни­ков – в этом идея Бхакти-врикши.

Поэто­му, если кто-то будет гово­рить: «Ну, Бхак­ти-врик­ша – это несе­рьёз­но, лиде­ры нович­ки, зелё­ные, ниче­го не зна­ют», – то мож­но сослать­ся на Шри­лу Праб­ху­па­ду и ска­зать, смот­ри­те, Праб­ху­па­да объ­яс­ня­ет: «Уче­ни­ки объ­еди­ня­ют­ся в груп­пы, более опыт­ный из них обу­ча­ет начи­на­ю­щих. Каж­дый дол­жен быть и учи­те­лем, и уче­ни­ком». Опыт­ные уче­ни­ки при этом и сами про­дол­жа­ют обу­чать­ся у ещё более опыт­ных. Это модель Бхак­ти-врик­ши, где каж­дый обу­ча­ет­ся и каж­дый обу­ча­ет. Бла­го­да­ря это­му Дви­же­ние ста­но­вит­ся очень широ­ким, и каж­дый полу­ча­ет своё место в мис­сии Гос­по­да Чай­та­ньи. В этом сила Бхак­ти-врик­ши. У нас не пас­сив­ные при­хо­жане, а пол­но­цен­ные участ­ни­ки мис­сии Гос­по­да Чай­та­ньи Махапрабху.

Джаяпатака Махарадж

Как тех­ни­че­ски Бхак­ти-врик­ша воз­ник­ла в ИСККОН.

В семи­де­ся­тые годы Шри­ла Праб­ху­па­да пору­чил Джа­я­п­а­та­ке Маха­ра­д­ху про­по­ве­до­вать в Бен­га­лии. Он ска­зал: «Вот тебе Цар­ство Бога, раз­ви­вай его». Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж, про­по­ве­дуя в Бен­га­лии, уви­дел там очень мно­го пре­дан­ных. Эти бен­галь­цы, может быть, и не были ИСК­КО­Нов­ски­ми пре­дан­ны­ми, но тем не менее жили спо­кой­но у себя дома, пели Харе Криш­на и явля­лись после­до­ва­те­ля­ми Гос­по­да Чай­та­ньи. Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж ска­зал Шри­ле Праб­ху­па­де: «Навер­ное, не сто­ит этих людей селить в хра­мах, поэто­му давай­те созда­дим Орга­ни­за­цию сан­кир­та­ны ИСККОН», ­– так он назвал это про­ект, – «и будем при­гла­шать их к нам в хра­мы, обу­чать их, а затем пусть они откры­ва­ют отде­ле­ния ИСККОН у себя дома». Праб­ху­па­да ска­зал: «Да, так и надо сде­лать». Когда несколь­ко лет спу­стя Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж в Год­ру­ма Кал­па­та­ви Бхак­ти­ви­но­ды Тха­ку­ра встре­тил сло­во «нама-хат­та», то Орга­ни­за­ция сан­кир­та­ны ИСККОН была пере­име­но­ва­на в бен­галь­скую Нама-хатту.

Бен­галь­ская Нама-хат­та была суперуспеш­ной. За 15 лет Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж и его коман­да созда­ли поряд­ка пол­то­ры тыся­чи нама-хатт. Сей­час их ещё боль­ше. Когда мы с Джа­я­п­а­та­кой Маха­ра­джем езди­ли по Бен­га­лии, то через каж­дые несколь­ко кило­мет­ров нас встре­ча­ла оче­ред­ная нама-хат­та с цве­та­ми, гир­лян­да­ми, со сла­до­стя­ми, с аро­мат­ной водой. В каж­дой деревне есть нама-хат­та. Про­грам­мы бен­галь­ской Нама-хат­ты сей­час посе­ща­ет один мил­ли­он чело­век в год.

Даль­ше насту­пи­ли девя­но­стые годы, пла­ни­ро­ва­лось празд­но­ва­ние сто­ле­тия Шри­лы Праб­ху­па­ды в 1996 году, и руко­во­дя­щий совет Джи-би-си начал оцен­ку все­го, что было нара­бо­та­но за годы суще­ство­ва­ния ИСККОН и обсуж­де­ние того, как даль­ше раз­ви­вать Дви­же­ние. В ИСККОН про­грам­ма­ми раз­ви­тия зани­ма­лись мини­стер­ства: мини­стер­ство сан­кир­та­ны, мини­стер­ство вар­наш­ра­мы, забо­та о жен­щи­нах и так далее. Джа­я­п­а­та­ку Маха­ра­джа попро­си­ли стать мини­стром раз­ви­тия вайш­нав­ских общин и каким-то обра­зом исполь­зо­вать свой успеш­ный опыт бен­галь­ской Нама-хат­ты в горо­дах Запа­да, пото­му что в них ниче­го тол­ком не было. Бен­галь­ская Нама-хат­та очень про­стая: сто­ит дерев­ня, какой-то кре­стья­нин живёт у себя дома, устра­и­ва­ет про­грам­му, при­гла­ша­ет людей из сво­ей дерев­ни, на про­грам­му при­хо­дят сто чело­век, сидят во дво­ри­ке, повто­ря­ют Харе Криш­на, слу­ша­ют Бха­га­вад-гиту, куша­ют пра­сад, доволь­ные рас­хо­дят­ся. В деревне орга­ни­зо­вать нама-хат­ту очень про­сто, но на Запа­де так не сде­ла­ешь, сто чело­век не собе­рёшь во дво­ри­ке дома, про­стой про­грам­мой люди не удо­вле­тво­ря­ют­ся, поэто­му про­грам­ма долж­на быть более изощ­рён­ной, что­бы при­влечь интел­лек­ту­аль­ных людей. В ответ на запрос Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж раз­ра­бо­тал про­грам­му Бхак­ти-врик­ши. Бхак­ти-врик­ша – это про­грам­ма, спе­ци­аль­но раз­ра­бо­тан­ная по зака­зу Джи-би-си для раз­ви­тия вайш­нав­ской общи­ны в боль­ших горо­дах. Есть даже резо­лю­ция Джи-би-си 1996 года, где гово­рит­ся, что «хра­мы ИСККОН долж­ны ста­рать­ся еже­год­но удва­и­вать коли­че­ство чле­нов общи­ны, обу­чая и наде­ляя пол­но­мо­чи­я­ми чле­нов общи­ны посред­ством малых мест­ных «яче­еч­ных» групп Нама-хат­ты». Удво­е­ние коли­че­ство чле­нов общи­ны, обу­че­ние и наде­ле­ние пол­но­мо­чи­я­ми – всё это харак­тер­ные при­зна­ки Бхак­ти-врик­ши, дере­во люб­ви долж­но расти.

Если вам кто-нибудь когда-нибудь ска­жет, что Бхак­ти-врик­ша – это неав­то­ри­тет­но, то отправь­те их к этой офи­ци­аль­ной резо­лю­ции: резо­лю­ция Джи-би-си №414 1996 года.

У про­грам­мы Бхак­ти-врик­ши Джа­я­п­а­та­ки Маха­ра­джа было два источ­ни­ка. Пер­вый источ­ник – это идеи Бхак­ти­ви­но­да Тха­ку­ра и опыт бен­галь­ской Нама-хат­ты, и вто­рой – это опыт хри­сти­ан­ских яче­еч­ных церк­вей. Мать Джа­я­п­а­та­ки Маха­ра­джа жила в США и была при­хо­жан­кой про­те­стант­ской церк­ви, она ему рас­ска­за­ла про яче­еч­ные церк­ви. Они постро­е­ны ров­но по тому же прин­ци­пу Бхак­ти­ви­но­да Тха­ку­ра в соот­вет­ствии с прин­ци­па­ми сете­во­го мар­ке­тин­га. Яче­еч­ные церк­ви достиг­ли очень мно­го­го в кон­це 20-го века, их при­мер Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж посчи­тал разум­ным исполь­зо­вать в ИСККОН. Яче­еч­ные церк­ви стро­ят­ся из домаш­них груп­пы изу­че­ния Биб­лии, в кото­рых не более 15 чело­век, встре­чи про­хо­дят в тёп­лой семей­ной атмо­сфе­ре люб­ви и забо­те, люди молят­ся друг за дру­га. Затем, когда груп­па дости­га­ет 15 чело­век, она делит­ся попо­лам, появ­ля­ют­ся новые лиде­ры, наби­ра­ют­ся новые груп­пы. Эти яче­еч­ные церк­ви были уди­ви­тель­но успеш­ные. Напри­мер, в Южной Корее пас­тор Дэвид Йон­ги Чо в семи­де­ся­тые годы 20-го века начал про­по­ведь для несколь­ких десят­ков при­хо­жан. Южная Корея в то вре­мя была буд­дист­ской стра­ной. И он учил сво­их при­хо­жан: откры­вай­те у себя дома груп­пы изу­че­ния Биб­лии, при­гла­шай­те людей, обу­чай­те их и готовь­те новых лиде­ров откры­вать новые груп­пы. Груп­пы нача­ли рас­ти очень успеш­но, и через трид­цать лет у пас­то­ра Дэви­да Йон­ги Чо была самая боль­шая цер­ковь в исто­рии хри­сти­ан­ства – мил­ли­он чело­век у одно­го пас­то­ра в одной церк­ви. 35 000 групп было откры­то в Южной Корее. Я общал­ся с пре­дан­ны­ми, кото­рые живут в Южной Корее, про­по­ве­ду­ют там до сих пор, они гово­рят, что эта цер­ковь очень мощ­ная. На вос­крес­ные про­грам­мы соби­ра­ют­ся огром­ные залы людей, авто­бус за авто­бу­сом под­во­зят­ся при­хо­жане. При­хо­жан настоль­ко мно­го, что вос­крес­ные про­грам­мы про­во­дят­ся пар­ти­я­ми по несколь­ку тысяч чело­век. Пас­то­ры каж­дой пар­тии чита­ют лек­ции. Очень орга­ни­зо­ван­ная систе­ма, в осно­ве кото­рой нахо­дят­ся малые груп­пы духов­но­го обще­ния, наце­лен­ные на раз­ви­тие отно­ше­ний, забо­ты, тёп­лой семей­ной атмо­сфе­ры, систе­ма­ти­че­ско­го изу­че­ния Биб­лии и под­го­тов­ку новых лидеров.

Я пом­ню, как в Мини­стер­стве раз­ви­тия Нама-хат­ты в Мая­пу­ре хра­ни­лись мето­ди­че­ские раз­ра­бот­ки яче­еч­ных церк­вей. Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж посы­лал сво­их уче­ни­ков, кото­рые наде­ва­ли пари­ки, костю­мы и гал­сту­ки, шли на служ­бу в эти самые яче­еч­ные церк­ви и соби­ра­ли там учеб­ные посо­бия. Мате­ри­а­лы соби­ра­лись в Мини­стер­стве раз­ви­тия Нама-хат­ты в Мая­пу­ре и ана­ли­зи­ро­ва­лись. Изу­ча­лась про­грам­ма изу­че­ния Биб­лии пер­во­го года, про­грам­ма изу­че­ния Биб­лии вто­ро­го года, тре­тье­го года и так далее. Изу­ча­лась про­грам­ма обу­че­ния лиде­ров пер­во­го уров­ня, вто­ро­го уров­ня, тре­тье­го уров­ня. Про­сле­жи­ва­лась чёт­ко раз­ра­бо­тан­ная систе­ма, кото­рая очень хоро­шо рабо­та­ла. Воз­ник­ло пони­ма­ние, что в ИСККОН нуж­но делать то же самое. Гос­подь Чай­та­нья через хри­сти­ан пока­зал нам, как нуж­но гра­мот­но раз­ви­вать Дви­же­ние, опи­ра­ясь имен­но на при­хо­жан, на семей­ных людей. Вот так и была раз­ра­бо­та­на про­грам­ма Бхак­ти-врик­ши, и в 1996 году на год сто­ле­тия явле­ния Шри­лы Праб­ху­па­ды Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж пред­ста­вил эту про­грам­му и при­нял лич­ный обет: про­ве­сти 100 семи­на­ров по Бхак­ти-врик­ше в 100 горо­дах мира. Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж выпол­нил свой обет за один год. Так про­грам­ма Бхак­ти-врик­ши ста­ла извест­на в совре­мен­ном мире.

Виджай Венугопал прабху и матаджи Према Падмини

В Рос­сии в 1996 году неко­то­рые пре­дан­ные ска­за­ли, что это очень пер­спек­тив­но, это нуж­но делать, и ста­ли пытать­ся делать Бхак­ти-врик­шу. Мы дела­ли Бхак­ти-врик­шу в Москве, кто-то зани­мал­ся в Ново­си­бир­ске, Бар­нау­ле и дру­гих горо­дах. Повсю­ду воз­ни­ка­ли пер­вые бхак­ти-врик­ши, но тогда мы их назы­ва­ли нама-хат­та­ми. Раз­ни­ца неболь­шая, в быто­вом пони­ма­нии Бхак­ти-врик­ша – это спо­соб раз­ви­тия Нама-хат­ты через деля­щи­е­ся группы.

Груп­пы воз­ни­ка­ли, и в них была хоро­шая тёп­лая семей­ная атмо­сфе­ра. Чего не было в девя­но­стые и в нача­ле двух­ты­сяч­ных в Рос­сии, так это роста и деле­ния, не полу­ча­лось. Люди при­вя­зы­ва­лись к груп­пе – вот наша груп­па, вот наши дру­зья, вот наш лидер; и сдви­нуть их с это­го мыш­ле­ния было про­сто невоз­мож­но. Я пом­ню ситу­а­цию очень хоро­шо, я ездил по всей Москве, был коор­ди­на­то­ром. Я гово­рил о Гос­по­де Чай­та­нье, брах­мане Кур­ме, что все долж­ны стать гуру. Меня слу­ша­ли, кива­ли голо­ва­ми, но никто делить­ся не хотел. Гово­ри­ли: «А нам и так хоро­шо, зачем нам что-то ещё делать? У нас хоро­шая груп­па, у нас хоро­шие вайш­нав­ские отно­ше­ния, у нас хоро­ших лидер, зачем что-то менять?» Это назы­ва­ет­ся «зоной ком­фор­та», когда люди при­вы­ка­ют к уют­но­му поло­же­нию и не хотят брать на себя ответ­ствен­ность. Поэто­му, если буде­те общать­ся со неко­то­ры­ми ста­ры­ми пре­дан­ны­ми, то они могут ска­зать, что Бхак­ти-врик­ша не рабо­та­ет, мы зна­ем, мы про­бо­ва­ли – это про­сто фан­та­зия. Сей­час это не так, но лет пять-семь назад (до 2010 года) сло­во «бхак­ти-врик­ша» в Рос­сии ассо­ци­и­ро­ва­лось с неис­пол­нив­ши­ми­ся меч­та­ми и фан­та­зи­я­ми. У Джа­я­п­а­та­ки Маха­ра­джа в учеб­ни­ке «Вет­ви Бхак­ти» нари­со­ва­ны гра­фи­ки, как Бхак­ти-врик­ша долж­на рас­ти: в нача­ле – 2 груп­пы, через год – 4 груп­пы, еще через год – 8 групп, ещё через год – 16, ещё через год – 32, и так далее. Рисо­ва­лись гра­фи­ки, как десят­ки и сот­ни тысяч пре­дан­ных появ­ля­ют­ся в горо­дах. И все пре­дан­ные зна­ли, Бхак­ти-врик­ша не работает.

И было одно место в мире, где Бхак­ти-врик­ша сра­бо­та­ла бук­валь­но на 108 про­цен­тов – это Бхак­ти-врик­ша Виджая Вену­го­па­ла праб­ху и мата­джи Пре­мы Пад­ми­ни. С их опы­та нача­лась успеш­ная Бхак­ти-врик­ша в Рос­сии. Эта семей­ная пара пре­дан­ных полу­чи­ла ини­ци­а­цию у Шри­лы Джа­я­п­а­та­ки Маха­ра­джа в Каль­кут­те в 1989 году, и затем в свя­зи с рабо­той Виджая Вену­го­па­ла праб­ху пере­еха­ла в Оман – в мусуль­ман­скую стра­ну, где рабо­та­ло ино­го индий­ских спе­ци­а­ли­стов по кон­трак­там. Они ска­за­ли Джа­я­п­а­та­ке Маха­ра­джу: «Пожа­луй­ста, при­ез­жай­те к нам в гости». Как поло­же­но в куль­тур­ном обще­стве, учти­вые грих­аст­хи при­гла­ша­ли сво­е­го гуру в гости на пра­сад. Но Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж ска­зал: «Не при­еду, то, что вы вкус­но гото­ви­те, я и так знаю. Я при­еду толь­ко при одном усло­вии, если вы буде­те про­по­ве­до­вать». После это­го они уеха­ли в Оман, где в то вре­мя было мно­го индий­цев, и ста­ли их про­сто при­гла­шать в гости и про­во­дить что-то напо­до­бие хра­мо­вых про­грамм, кото­рые они виде­ли до это­го в Бом­бее. Утром чита­ли Шри­мад Бха­га­ва­там, вече­ром – Бха­га­вад-гиту, про­во­ди­ли утрен­нюю и вечер­нюю служ­бу. Мата­джи Пре­ма Пад­ми­ни гото­ви­ла пра­сад три раза в день для всех при­хо­дя­щих в гости. Так нача­ла фор­ми­ро­вать­ся боль­шая индий­ская Нама-хат­та. К 1995 году у них уже было чело­век 150–200. Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж при­ез­жал два раза в год, давал ини­ци­а­ции. И всё так бы и оста­лось боль­шой индий­ской Нама-хат­той, если бы в 1996 году Джа­я­п­а­та­ка Маха­ра­дх не при­е­хал и не рас­ска­зал им про про­грам­му Бхак­ти-врик­ши, пока­зал им видео­за­пи­си пас­то­ра Дэви­да Йон­ги Чо и спро­сил: «А вы как дума­е­те, мы так в ИСККОН смо­жем?» Они ска­за­ли: «Гуру Маха­радж, как ска­же­те, если нуж­но, мы сде­ла­ем». Он ска­зал: «Ну, тогда попро­буй­те», – и уехал.

Гуру ска­зал, надо делать. Ника­ких дру­гих пре­дан­ных, гото­вых это сде­лать, не было, и ника­ких дру­гих идей не было, хра­ма не было, брах­ма­ча­ри не было, была чисто при­хо­жан­ская общи­на. В мусуль­ман­ской стране индий­цы не име­ли пра­ва иметь хра­ма или боль­шо­го ашра­ма. Виджай Вену­го­пал праб­ху и мата­джи Пре­ма Пад­ми­ни поде­ли­ли всю общи­ну на малень­кие груп­пы. Одну боль­шую нама-хат­ту раз­де­ли­ли на груп­пы по 15 чело­век, назна­чи­ли лиде­ров, обу­чи­ли их и ска­за­ли: «При­гла­шай­те новых людей, готовь­те новых лиде­ров». Опре­де­лён­ной про­грам­мы ещё не было, была толь­ко идея. И дело пошло. Вна­ча­ле у них было пять бхак­ти-врикш, через пол­го­да у них было 10 бхак­ти-врикш, ещё через пол­го­да у них ста­ло 20 бхак­ти-врикш, ещё через пол­го­да ста­ло 40 бхак­ти-врикш, ещё через пол­го­да ста­ло 80 бхак­ти-врикш. К нача­лу двух­ты­сяч­ных годов у них была общи­на в 3000 пре­дан­ных. Сде­ла­ла это одна семей­ная пара, при том, что всю жизнь Виджай Вену­го­пал праб­ху рабо­тал на кар­ми­че­ской рабо­те, будучи руко­во­ди­те­лем ком­пью­тер­но­го отде­ла круп­ней­ше­го бан­ка Ома­на, а мата­джи Пре­ма Пад­ми­ни вос­пи­ты­ва­ла двух сыно­вей. В сво­бод­ное вре­мя они созда­ли общи­ну в 3000 пре­дан­ных. Тогда не было ни еди­но­го брах­ма­ча­ри, гуру при­ез­жал два раза в год, всё сде­ла­ли они от нача­ла до кон­ца, про­сто имея ясное виде­ние и при­ме­няя систе­му малых групп.

Виджай Вену­го­пал праб­ху и мата­джи Пре­ма Пад­ми­ни достиг­ли пол­но­го успе­ха, и весь мир начал с инте­ре­сом наблю­дать за ними, а даль­ше Криш­на пока­зал оче­ред­ной трюк. Криш­на мастер на трю­ки. Пра­ви­тель­ством нача­лась про­грам­ма ома­ни­за­ции насе­ле­ния. Мест­ный шах поду­мал, хва­тит исполь­зо­вать зару­беж­ных спе­ци­а­ли­стов, пора обу­чать мест­ных мусуль­ман. Мусуль­мане ста­ли полу­чать выс­шее обра­зо­ва­ние и полу­чать те долж­но­сти, на кото­рых рабо­та­ли индий­ские спе­ци­а­ли­сты, мусуль­мане ста­ли более при­о­ри­тет­ны. Индий­цы ста­ли терять рабо­ту в Омане и нача­ли разъ­ез­жать­ся в дру­гие места. Чле­ны общи­ны ста­ли разъ­ез­жать­ся во все­му миру и ста­ли вез­де рас­про­стра­нять Бхак­ти-врик­шу, так как они не пред­став­ля­ли жизнь без Бхак­ти-врик­ши. Они вырос­ли в Бхак­ти-врик­ше и не зна­ли как по-дру­го­му жить в созна­нии Криш­ны. Поэто­му, куда бы они ни при­ез­жа­ли: в горо­да Индии – Дели, Каль­кут­ту, Бан­га­лор, Бом­бей, в дру­гие стра­ны – Бан­гла­деш, Англию, США, Кана­ду, – вез­де выпуск­ни­ки оман­ской общи­ны откры­ва­ли бхак­ти-врик­ши. Таким обра­зом веточ­ки оман­ской Бхак­ти-врик­ши раз­рос­лись по все­му миру. Я потом спра­ши­вал матуш­ку Пре­ма Пад­ми­ни, когда они ста­ли при­ез­жать в Рос­сию: «А поче­му ни у кого не полу­чи­лось, а у вас полу­чи­лось?» Она ска­за­ла: «Ну, навер­ное, пото­му, что мы про­сто не опус­ка­ли руки, когда у нас что-то не полу­ча­лось. Мы не гово­ри­ли, что Бхак­ти-врик­ша не рабо­та­ет, мы про­сто иска­ли пути пре­одо­ле­ния про­блем, и все­гда нахо­ди­ли воз­мож­но­сти». И глав­ное, что они нара­бо­та­ли – это моду­ли, кото­рые вы все зна­е­те, пото­му что вы все зани­ма­е­тесь на бхак­ти-врик­шах по моду­лям. Моду­ли – это и есть глав­ное ноу-хау Виджая Вену­го­па­ла праб­ху и мата­джи Пре­ма Пад­ми­ни, их раз­ра­бот­ка. Они идею Джа­я­п­а­та­ки Маха­ра­джа о Бхак­ти-врик­ше пре­вра­ти­ли в кон­крет­ный учеб­ный мате­ри­ал. Моду­ли раз­де­ле­ны на неде­ли: пер­вая неде­ля, вто­рая, 3, 4, … 64, и все зна­ют, что после 64 неде­ли груп­па делит­ся, пре­дан­ные долж­ны откры­вать новые груп­пы – и это сработало.

В 2006 году Виджай Вену­го­пал праб­ху оста­вил свою рабо­ту, денег было доста­точ­но, что­бы боль­ше не рабо­тать до кон­ца жиз­ни, и они с мата­джи Пре­мой Пад­ми­ни поеха­ли в Мая­пур к Джа­я­п­а­та­ке Маха­ра­джу. Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж ска­зал: «Молод­цы, спа­си­бо вам за ваше слу­же­ние. Если хоти­те, мы вам в Мая­пу­ре домик можем выде­лить, буде­те жить здесь до кон­ца жиз­ни». Они ска­за­ли: «Ну нет, жизнь в Мая­пу­ре – это слиш­ком скуч­но, мы хотим про­по­ве­до­вать». Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж ска­зал: «Ну, хоро­шо, тогда може­те ездить по все­му миру как офи­ци­аль­ные пред­ста­ви­те­ли Мини­стер­ства раз­ви­тия вайш­нав­ских общин и обу­чать пре­дан­ных сек­ре­там созда­ния успеш­ной Бхак­ти-врик­ши». Что они и нача­ли делать. Пер­вое место, куда они поеха­ли обу­чать пре­дан­ных, была Россия.

Бхакти-врикша в России

Рос­сия все­гда откры­та рево­лю­ци­он­ным иде­ям. В 2006 году мы с матуш­кой Пре­ма Пад­ми­ни встре­ти­лись в Мая­пу­ре. До это­го мы уже были зна­ко­мы, они при­ез­жа­ли в Рос­сию в 2002 году. Тогда моду­лей ещё не было, и поэто­му осо­бо ниче­го после их при­ез­да не про­изо­шло. В 2006 году в Мая­пу­ре она спро­си­ла: «Ну как в Рос­сии пожи­ва­ет Бхак­ти-врик­ша?» Я ска­зал, что осо­бо ника­ко­го раз­ви­тия нету, никто делить­ся не хочет. Она ска­за­ла: «Это пото­му, что вы не исполь­зу­е­те наши моду­ли. Если вы буде­те исполь­зо­вать наши моду­ли, то всё у вас полу­чит­ся». Я как ста­рый пре­дан­ный был скеп­тик и спро­сил: «А поче­му имен­но ваши моду­ли, ведь мож­но дру­гие учеб­ные мате­ри­а­лы исполь­зо­вать?» Она ска­за­ла: «Уже про­ве­ре­но. Там, где исполь­зу­ют наши моду­ли, там Бхак­ти-врик­ша полу­ча­ет­ся». Мы заклю­чи­ли дого­вор, я ска­зал: «Хоро­шо, я беру у вас моду­ли. Я их почи­таю. Если уви­жу, что они годят­ся для Рос­сии, то мы их пере­ве­дём и будем исполь­зо­вать. А вы тогда при­ез­жай­те и обу­чай­те нас успеш­ной Бхак­ти-врик­ше». Уда­ри­ли по рукам. Я почи­тал эти моду­ли, уви­дел, что ниче­го спе­ци­фи­че­ско­го индий­ско­го там нет – в прин­ци­пе, то же изу­че­ние Бха­ка­вад-гиты. Мы ста­ли пере­во­дить моду­ли. Виджай Вену­го­пал праб­ху и матуш­ка Пре­ма Пад­ми­ни ста­ли при­ез­жать в Россию.

С это­го момен­та нача­лась новая исто­рия рос­сий­ской Бхак­ти-врик­ши. Фак­ти­че­ски, нача­лось с двух групп в Москве, кото­рые рабо­та­ли в точ­но­сти по этой мето­ди­ке, по моду­лям. Одну вели мы с Каве­ри, дру­гую вёл лидер мос­ков­ских хари­нам Криш­на­дас Кави­радж праб­ху. В груп­пы набра­ли новых пре­дан­ных, кото­рые были не боль­ше года в созна­нии Криш­ны. Матуш­ка Пре­ма Пад­ми­ни, посмот­рев на полубхакти-врикши–полунама-хатты того вре­ме­ни, ска­за­ла очень важ­ную вещь: «На бхак­ти-врик­ше не долж­но быть ста­рых пре­дан­ных. Бхак­ти-врик­ша – это не про­грам­ма для ста­рых пре­дан­ных. Бхак­ти-врик­ша может полу­чить­ся толь­ко с нович­ка­ми». Поэто­му мы нача­ли новые груп­пы, набрав нович­ков в созна­нии Криш­ны, и уви­де­ли, да, Бхак­ти-врик­ша рабо­та­ет. Пре­дан­ные ста­ли про­грес­си­ро­вать по сту­пе­ням Шик­ши, выхо­ди­ли на 16 кру­гов, соблю­да­ли прин­ци­пы, выби­ра­ли духов­ных учителей.

Пово­рот­ный момент про­изо­шёл в июле 2008 года, когда эти две мос­ков­ские бхак­ти-врик­ши выеха­ли на ретрит в город Тулу, не так дале­ко от Моск­вы. При­е­ха­ла матуш­ка Пре­ма Пад­ми­ни, мы три дня про­ве­ли вме­сте, про­во­ди­ли семи­на­ры. Было 25 моло­дых пре­дан­ных из двух бхак­ти-врикш. И матуш­ка Пре­ма Пад­ми­ни спро­си­ла: «Под­ни­ми­те руки, кто из вас в буду­щем хотел бы быть лиде­ром бхак­ти-врик­ши?» Фак­ти­че­ски, под­ня­ли руки все. Ста­ло понят­но, что это пере­лом, пото­му что до это­го в преды­ду­щие годы нико­гда тако­го не было, никто не хотел быть лиде­ром. Это были моло­дые пре­дан­ные, кото­рые при­шли в бхак­ти-врик­шу, и ниче­го кро­ме бхак­ти-врик­ши в жиз­ни не виде­ли, у них была есте­ствен­ная идея, что мы тоже будем вести бхак­ти-врик­шу – а как же ина­че. Я тогда ска­зал, что с этих двух групп нач­нёт­ся новая исто­рия рос­сий­ско­го ИСККОН. Фра­за была сме­лая. Какая с нович­ков может начать­ся новая исто­рия? Но так и слу­чи­лось. Эти две груп­пы завер­ши­лись в 2009 году, и из них откры­лось поряд­ка 15 новых групп Москве.

Изна­чаль­но мы были неуве­рен­ны: «Ну лад­но, мы про­ве­ли груп­пы, в кото­рых были неопыт­ные пре­дан­ные, а смо­гут ли наши выпуск­ни­ки успеш­но вести бхак­ти-врик­шу?» Но они откры­ли свои бхак­ти-врик­ши, и мы уви­де­ли, что к ним тоже при­хо­дят новые люди, тоже про­грес­си­ру­ют по уров­ням Шик­ша, тоже фор­ми­ру­ют­ся новые лиде­ры. Про­шло пол­то­ра года, уже новые груп­пы раз­вет­ви­лись, появи­лось сле­ду­ю­щее поко­ле­ние лиде­ров, и дело пошло. Сей­час в Москве по послед­ним под­счё­там 142 бхак­ти-врик­ши. Всё это воз­ник­ло в основ­ном из груп­пы, кото­рую вели мы с Каве­ри. 142 бхак­ти-врик­ши за 8 лет – это та дина­ми­ка, кото­рая долж­на быть в Бхак­ти-врик­ше. Хотя мно­гое дела­лось непра­виль­но, но даже это при­нес­ло такие результаты.

После успе­ха в Москве инте­рес воз­ник по всей стране. Мы езди­ли, про­во­ди­ли семи­на­ры по раз­ным горо­дам. Я пом­ню, как мы с матуш­кой Пре­ма Пад­ми­ни при­е­ха­ли в Омск в 2008 году (а, может быть, в 2007 году) и оста­но­ви­лись в одной квар­ти­ре. Утром появ­ля­ет­ся взвол­но­ван­ная матуш­ка Пре­ма Пад­ми­ни: «Праб­ху, я пря­мо не мог­ла спать сего­дня всю ночь. Я чув­ствую, что Кали очень недо­во­лен тем, что мы при­е­ха­ли в Омск». Нико­гда и нигде матуш­ка Пре­ма Пад­ми­ни тако­го не гово­ри­ла. Я поду­мал: «Кали очень опа­са­ет­ся Бхак­ти-врик­ши в Омске. Если Бхак­ти-врик­ша в Омске нач­нёт раз­ви­вать­ся, то тогда такое будет – будут откры­вать­ся хра­мы, ашра­мы, будут про­хо­дить про­по­ве­ди на теле­ви­де­нии, – если Бхак­ти-врик­ша нач­нёт серьёз­но раз­ви­вать­ся в Омске. Такое будет».

Так мы езди­ли по всей стране, и посте­пен­но Бхак­ти-врик­ша нача­ла полу­чать­ся в раз­ных горо­дах. Сей­час по всей Рос­сии Бхак­ти-врик­ша успеш­но раз­ви­ва­ет­ся. В Петер­бур­ге поряд­ка 50 бхак­ти-врикш, в Ново­си­бир­ске боль­ше 20, в Крас­но­яр­ске око­ло 20.

А даль­ше ста­ло ещё инте­рес­нее, ста­ло про­ис­хо­дить то, чего я не ожи­дал. Бхак­ти-врик­ша ста­ла выхо­дить за пре­де­лы Рос­сии. Бхак­ти-врик­ша нача­лась в стра­нах СНГ – в Казах­стане, При­бал­ти­ке, Укра­ине, Бело­рус­сии, а потом пошла по Евро­пе, по рус­ско­языч­ным общи­нам Евро­пы. Рус­ско­языч­ная Бхак­ти-врик­ша воз­ник­ла в Англии, Гер­ма­нии, Гол­лан­дии, Испа­нии, Ита­лии, Изра­и­ле. В Буэнос-Айре­се в Арген­тине рус­ские пре­дан­ные нача­ли бхак­ти-врик­шу для испан­цев. Так сей­час про­ис­хо­дит по все­му миру. Тако­ва исто­ри­че­ская мис­сия Рос­сии – рас­про­стра­нять рево­лю­ции, в дан­ном слу­чае Гос­подь Чай­та­нья исполь­зу­ет Рос­сию для рас­про­стра­не­ния духов­ной рево­лю­ции. Сей­час в Изра­и­ле 12 рус­ских бхак­ти-врикш, в Гер­ма­нии так­же 12 рус­ских бхак­ти-врик­шв, в Лон­доне 5 рус­ских бхак­ти-врикш. Пре­дан­ные дума­ют, как начать бхак­ти-врик­ши и для мест­ных жите­лей. В Изра­и­ле пере­во­дят моду­ли на иврит, в Гер­ма­нии пере­во­дят на немец­кий, в Англии нача­ли на англий­ском язы­ке про­во­дить. Сей­час по все­му миру в основ­ном суще­ству­ют рус­ские и индий­ские бхак­ти-врик­ши, сле­ду­ю­щим шагом будет появ­ле­ние бхак­ти-врикш на дру­гих язы­ках. Уже есть бхак­ти-врик­ши на литов­ском и поль­ском, в Китае появи­лась пер­вая бхак­ти-врик­ша. Ново­сти посто­ян­но при­хо­дят, что будет в бли­жай­шие годы, мы увидим.

Что­бы под­ве­сти итог лек­ции, давай­те ещё раз пой­мём, како­ва исто­ри­че­ская роль и зна­че­ние Бхак­ти-врик­ши в Дви­же­нии Гос­по­да Чай­та­ньи. Это дея­тель­ность по забо­те о новых пре­дан­ных, адап­та­ция новых пре­дан­ных к вайш­нав­ской общине, под­го­тов­ка новых лиде­ров. Груп­пы бхак­ти-врик­ши фак­ти­че­ски выстра­и­ва­ют струк­ту­ру вайш­нав­ской общи­ны, вот это надо понять. Хра­мы, брах­ма­ча­ри, раз­ные про­по­вед­ни­че­ские про­грам­мы, сан­кир­та­на, хари­на­мы – всё это хоро­шо, всё это и даль­ше будет оста­вать­ся, но мис­сия Бхак­ти-врик­ши в ятре – это постро­е­ние орга­ни­зо­ван­ной вайш­нав­ской общи­ны. Подоб­но тому, как дом стро­ит­ся из кир­пи­чей и как чело­ве­че­ское тело стро­ит­ся из деля­щих­ся кле­ток, так вайш­нав­ская общи­на стро­ит­ся из групп духов­но­го обще­ния. Бхак­ти-врик­шы в горо­де созда­ют систе­му групп духов­но­го обще­ния – созда­ют сан­гу, ина­че гово­ря. Любой пре­дан­ный для того, что­бы быть успеш­ным в созна­нии Криш­ны, дол­жен вхо­дить в сан­гу, ина­че Майа сло­ма­ет его рань­ше или поз­же. В оди­ноч­ку нико­му не выжить в созна­нии Криш­ны. Бхак­ти-врик­ша соза­да­ёт систе­му санг или команд, и нуж­но пони­мать, что бхак­ти-врик­ша – это на всю жизнь, мы не долж­ны думать, что бхак­ти-врик­ша суще­ству­ет толь­ко пол­то­ра года, глу­бо­кие отно­ше­ния оста­ют­ся на всю жизнь. Это отли­ча­ет Бхак­ти-врик­шу от кур­са Бхак­та-про­грамм или дру­гой учеб­ной про­грам­мы. В Бхак­ти-врик­ше есть учеб­ная часть, но её зна­че­ние мно­го боль­ше, чем про­сто обу­че­ние. Бхак­ти-врик­ша вво­дит пре­дан­ных в семью, а в семье нуж­но оста­вать­ся. Имен­но поэто­му мы вве­ли поня­тие Бхак­ти-врик­ши вто­ро­го уров­ня, тре­тье­го уров­ня. Чело­век вхо­дит в Бхак­ти-врик­шу и оста­ёт­ся в ней навсе­гда, про­сто пере­хо­дя на раз­ные уров­ни. В чём ещё отли­чие Бхак­ти-врик­ши от дру­гих учеб­ных про­грамм – так это в том, что она не толь­ко непре­рыв­но рож­да­ет новые груп­пы, но и рож­да­ет новых лидеров.

Груп­пы делят­ся так же, как дере­во вет­вит­ся, где из каж­дой веточ­ки вырас­та­ет ещё и ещё веточ­ка. В Бхак­ти-врик­ше от каж­дой груп­пы вырас­та­ют всё новые и новые груп­пы. Мы видим, что деле­ние групп про­ис­хо­дит успеш­но, видим, по при­ме­ру Моск­вы, что из груп­пы может воз­ник­нуть боль­ше 100 групп за 8 лет. То же самое мож­но делать в любом горо­де, если делать это серьёз­но – огра­ни­че­ний нет. В любом горо­де, начав с одной груп­пы бхак­ти-врик­ши, мож­но полу­чить систе­му из 100 бхак­ти-врикш. В Москве лег­че, в ней мно­го пре­дан­ных, но и в дру­гом горо­де мож­но вырас­ти, напри­мер, не за 7–8 лет, а за 10–12 лет. Мне хочет­ся, что­бы все пони­ма­ли, что начав серьёз­но вести одну бхак­ти-врик­шу, через 10–12 лет вы полу­чи­те 108 бхак­ти-врикш. Мас­штаб раз­ви­тия про­по­ве­ди пока­зы­ва­ет серьёз­ность это­го пред­при­я­тия. Поэто­му, если вы ведё­те бхак­ти-врик­шу, и кто-то гово­рит: «Ну, это не самое важ­ное слу­же­ние, важ­нее боже­ствам в хра­ме слу­жить или делать что-то ещё», – то, пони­май­те, веде­ние бхак­ти-врик­ши важ­нее. В хра­ме любой может выпол­нять какую-то рабо­ту, но что­бы сде­лать бхак­ти-врик­шу, нуж­но иметь по-насто­я­ще­му глу­бо­кое серд­це, и если вы може­те вести бхак­ти-врик­шу, луч­ше делать это. Через 10 лет в резуль­та­те вашей рабо­ты будет 1000 пре­дан­ных, кото­рые смо­гут слу­жить в хра­ме. Поэто­му, если кто-то гово­рит, что слу­жить в бхак­ти-врик­ше не так важ­но, как слу­жить в хра­ме, спро­си­те: «Если через 10 лет у вас будет 1000 пре­дан­ных, что­бы слу­жить в хра­ме, что луч­ше, я один или тысяча?»

Бхак­ти-врик­ша дела­ет самое важ­ное, что не все­гда дела­ют дру­гие про­грам­мы, Бхак­ти-врик­ша раз­ви­ва­ет отно­ше­ния, про­хо­дит сов­мест­но, лич­ност­но. Про­по­ведь в ИСККОН была все­гда, кни­ги в 90‑е годы рас­про­стра­ня­лись мил­ли­о­на­ми, 10 мил­ли­о­нов книг было про­да­но в Рос­сии в 90‑е годы. Где пре­дан­ные? Новые люди при­хо­ди­ли в Дви­же­ние и ухо­ди­ли, при­хо­ди­ли и ухо­ди­ли, при­хо­ди­ли и ухо­ди­ли. А поче­му ухо­ди­ли? Пото­му что не было забо­ты, отно­ше­ний, не было защи­ты. Про­по­ве­ди в ИСККОН было все­гда мно­го и будет мно­го, – это, сла­ва Богу, про­по­вед­ни­че­ски заря­жен­ное дви­же­ние бла­го­да­ря Шри­ле Праб­ху­па­де, но чего не хва­та­ет, так это того, что Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж одна­жды назвал «сбо­ром уро­жая». Мы сажа­ем, сажа­ем, сажа­ем семе­на повсю­ду, но никто не соби­ра­ет уро­жай, поэто­му уро­жай гни­ёт на полях, что мы виде­ли в преды­ду­щие годы. В этом зна­че­ние Бхак­ти-врик­ши – она соби­ра­ет уро­жай, она даёт защи­ту, при­бе­жи­ще, обу­че­ние. Посе­я­но было мно­го, надо соби­рать. Поэто­му те, кто уме­ет соби­рать, пусть луч­ше соби­ра­ют уро­жай, для них это самое важ­но слу­же­ние. Всё осталь­ное тоже будет уве­ли­чи­вать­ся. Бхак­ти-врик­ши в ито­ге будет уве­ли­чи­вать сан­кир­та­ну, коли­че­ство хари­нам и хра­мов. Будет боль­ше про­грамм про­ис­хо­дить в общи­нах, состо­я­щих из бхак­ти-врикш. В Рос­сии, похо­же, про­блем с новы­ми людь­ми нет, люди гото­вы идти в Дви­же­ние. Не знаю, как в Евро­пе и Аме­ри­ке, но в Рос­сии поток людей боль­шой. Поэто­му всё упи­ра­ет­ся в наши спо­соб­но­сти при­нять людей и забо­тить­ся о них. Люди есть, их нуж­но принять.

Мы виде­ли по всей стране, что там, где начи­на­ет рас­ти Бхак­ти-врик­ша, там уве­ли­чи­ва­ет­ся при­ток новых людей. Поче­му? Один пре­дан­ный нари­со­вал хоро­шую мета­фо­ру. Пред­ставь­те, есть сте­на, с одной сто­ро­ны – обще­ство пре­дан­ных, а с дру­гой – обще­ство непре­дан­ных. В стене – дверь, в две­ри – Криш­на. Сто­ит оче­редь людей, что­бы попасть из обще­ства непре­дан­ных в обще­ство пре­дан­ных, – тех, кому в бли­жай­шее вре­мя суж­де­но прий­ти к Богу. И что дела­ет Криш­на? Он откры­ва­ет дверь, впус­ка­ет неболь­шую пар­тию людей и закры­ва­ет дверь. Криш­на смот­рит, поза­бо­тят­ся или не поза­бо­тят­ся о новых людях в Дви­же­нии. Если о людях поза­бо­ти­лись, Криш­на сно­ва откры­ва­ет дверь и запус­ка­ет сле­ду­ю­щую пар­тию. Если не поза­бо­ти­лись, Криш­на дверь дер­жит закры­той. Я видел в Рос­сии малень­кие ятры, в кото­рых года­ми не было новых людей. Я знал ятры, в кото­рые с 2000 по 2012 год вооб­ще не при­хо­ди­ли новые люди. В этих ятрах с новы­ми людь­ми никто и не думал серьёз­но рабо­тать. В малень­кой ятре скла­ды­ва­ют­ся года­ми усто­яв­ши­е­ся отно­ше­ния, поэто­му новые люди осо­бо не нуж­ны. Но как толь­ко нача­ла появ­лять­ся Бхак­ти-врик­ша, вез­де пошёл при­ток новых людей. В част­но­сти, в Москве поток новых людей вырос силь­но, нача­лись Голо­ка­фе­сты, кир­тан-клу­бы, все­воз­мож­ные про­грам­мы, на кото­рые пошли тыся­чи людей. То же самое в Ека­те­рин­бур­ге, Крас­но­яр­ске, Ново­си­бир­ске, Омске. Вез­де идёт и идёт при­ток новых людей.

Похо­же, что Рос­сия име­ет неогра­ни­чен­ные пер­спек­ти­вы, если понять, какое коли­че­ство людей дви­жет­ся в сто­ро­ну духов­ных зна­ний. Одна груп­па док­то­ра Тор­су­но­ва в ВКон­так­те – это 280 тысяч чело­век. А сколь­ко их в дру­гих груп­пах и дру­гих соци­аль­ных сетях. Людей, кото­рые себя отож­деств­ля­ют с док­то­ром Тор­су­но­вым, сот­ни тысяч. Уве­ли­чи­ва­ет­ся вли­я­ние дру­гих про­по­вед­ни­ков веди­че­ской куль­ту­ры. Кро­ме док­то­ра Тор­су­но­ва есть, напри­мер, Пси­хо­ло­гия 3000, Алек­сандр Хаки­мов, Вяче­слав Рузов. Разум­ные люди стре­мят­ся полу­чать зна­ния, коли­че­ство слу­ша­те­лей рас­тёт с каж­дым годом, появ­ля­ют­ся новые яркие про­по­вед­ни­ки. Люди при­хо­дят, люди гото­вы при­хо­дить, если мы гото­вы их при­ни­мать. В Рос­сии Бхак­ти-врик­ша может рас­ти, похо­же, без огра­ни­че­ний, и мы можем стро­ить пла­ны на буду­щее. В иде­а­ле Бхак­ти-врик­ша может удва­и­вать­ся каж­дый год как и пла­ни­ро­вал Джа­я­п­а­та­ка Маха­радж, как это было в Омане, но в реаль­ной ситу­а­ции, когда лиде­ры недо­ста­точ­но силь­ные, кто-то не выдер­жи­ва­ет, выго­ра­ет, кто-то пада­ет, кто-то ухо­дит. По моей оцен­ке мож­но достичь роста в 30–40 про­цен­тов в год. Это реаль­но, по край­ней мере, в Москве. Год назад в Москве было 108 бхак­ти-врикш, сей­час 142.

Перспективы Бхакти-врикши

Бхак­ти-врик­ша заме­ча­тель­на тем, что рас­тёт в гео­мет­ри­че­ской про­грес­сии. Дру­гие про­по­вед­ни­че­ские про­грам­мы рас­тут в ариф­ме­ти­че­ской про­грес­сии, а тут есть цеп­ная реак­ция, взрыв­ной рост. Рост в 30–40 про­цен­тов в год озна­ча­ет, что мы удва­и­ва­ем за два года коли­че­ство пре­дан­ных и коли­че­ство бхак­ти-врикш, а даль­ше, счи­тай­те, за 20 лет уве­ли­чи­ва­ем коли­че­ство пре­дан­ных в тыся­чу раз. Такой потен­ци­ал зало­жен в Бхак­ти-врик­ше, если её пра­виль­но делать. В Москве ситу­а­ция ста­биль­ная, и мы уже рас­счи­ты­ва­ем, что будет даль­ше, и по моим под­сче­там, если с такой ско­ро­стью Бхак­ти-врик­ша про­дол­жит рас­ти, то к 2035 году в Москве будет 30 000 бхак­ти-врикш, а это 300 000 жите­лей Моск­вы и Мос­ков­ской обла­сти, или 1% насе­ле­ния всей Мос­ков­ской обла­сти. По фор­му­ле Шри­лы Праб­ху­па­ды 1% насе­ле­ния – это Золо­той век. У Праб­ху­па­ды есть извест­ная фра­за, в кото­рой он говорит:

«Моя меч­та – навод­нить эти­ми кни­га­ми весь мир, что­бы каж­дый чело­век про­чи­тал хотя бы одну из них, ибо это изме­нит его жизнь. Если хотя бы один про­цент людей ста­нут пре­дан­ны­ми, мир пре­об­ра­зит­ся».

(Пись­мо Шри­лы Праб­ху­па­ды Каран­д­ха­ре, 2 мая 1972 года ).

Так­же это изве­стен факт из соци­аль­ной пси­хо­ло­гии, что если в обще­стве есть 1% еди­но­мыш­лен­ни­ков, то всё обще­ство раз­во­ра­чи­ва­ет­ся в сто­ро­ну их идей. При­ме­ром слу­жат боль­ше­ви­ки в 1917 году, их было не боль­ше одно­го про­цен­та насе­ле­ния, но посколь­ку они все дума­ли и дей­ство­ва­ли в одну сто­ро­ну, то они смог­ли раз­вер­нуть жизнь всей стра­ны на 180 гра­ду­сов. Эффек­та такой же силы ожи­да­ет и Шри­ла Праб­ху­па­да. Мы зна­ем, Шри­ла Праб­ху­па­да все­гда гово­рил: «Я не умею мыс­лить малень­ки­ми мас­шта­ба­ми – это мой един­ствен­ный недо­ста­ток. Я не могу мыс­лить малень­ки­ми мас­шта­ба­ми, и все вы долж­ны уна­сле­до­вать этот мой недо­ста­ток». Праб­ху­па­да нико­гда не гово­рил, что он создал ещё одну рели­гию, сек­ту, он гово­рил, что у нас куль­тур­ное дви­же­ние воз­рож­де­ния духов­но­сти в чело­ве­че­ском обще­стве. Он все­гда мыс­лил мас­шта­ба­ми все­го мира, всей пла­не­ты, всей циви­ли­за­ции, он хотел совер­шить рево­лю­цию во всех сфе­рах жиз­ни людей – в обла­сти фило­со­фии, рели­гии, куль­ту­ры, обра­зо­ва­ния, пита­ния и гиги­е­ны. Люди мыть­ся, по край­ней мере, нач­нут. И когда уче­ни­ки одна­жды спро­си­ли Шри­лу Праб­ху­па­ду, а это прав­да, что все люди могут стать пре­дан­ны­ми, он ответил:

«О, да, сто­про­цент­ны­ми пре­дан­ны­ми, для это­го про­си­те их повто­рять маха-ман­тру и при­ни­мать пра­сад. Если они смо­гут хоро­шо кушать и не будут жало­вать­ся на жизнь, они станут».

(Бесе­да Шри­лы Праб­ху­па­ды, 11 янва­ря 1977 года)

Если хип­пи, не сле­ду­ю­щие ника­ким прин­ци­пам, смог­ли стать пре­дан­ны­ми, то и дру­гие люди смогут.

Если мы хотим быть насто­я­щи­ми после­до­ва­те­ля­ми Шри­лы Праб­ху­па­ды, мы долж­ны быть в настро­е­нии Шри­лы Праб­ху­па­ды, мы долж­ны думать, как это сде­лать, как вовлечь в Дви­же­ние тыся­чи и мил­ли­о­ны людей. Бхак­ти-врик­ша явля­ет­ся отве­том. Бхак­ти-врик­ша – это про­грам­ма, кото­рая поз­во­лит при­нять в Дви­же­ние созна­ние Криш­ны десят­ки и сот­ни тысяч людей. Про­грам­ма адап­та­ции людей раз­ра­бо­та­на и дей­ству­ет. У Шри­лы Праб­ху­па­ды есть ещё одна заме­ча­тель­ная фра­за, он ска­зал, что нам нуж­но мно­го мил­ли­о­нов гуру:

«Чай­та­нья Маха­праб­ху ска­зал: «Каж­дый из вас ста­нет гуру». Он хочет не мошен­ни­ка, ими­ти­ру­ю­ще­го гуру, а насто­я­ще­го гуру. Он это­го хочет. Посколь­ку люди пре­бы­ва­ют во тьме, нам нуж­но мно­го мил­ли­о­нов гуру, что­бы про­све­тить их».

(Лек­ция Шри­лы Праб­ху­па­ды по Шри­мад Бха­га­ва­там, 21 мая 1976 года).

Таков заказ Шри­лы Праб­ху­па­ды. Если в какой-то момент вре­ме­ни в мире будет мил­ли­ард вайш­на­вав, то что­бы обу­чить их, нуж­но мно­го мил­ли­о­нов гуру. Где их взять и как под­го­то­вить? Брах­ма­ча­ри-ашрам с этим не спра­вит­ся, мил­ли­о­на людей в брах­ма­ча­ри-ашра­ме нет. А мил­ли­о­ны гуру сре­ди грих­астх могут быть. Как обу­чить гра­хастх? Ответ – через Бхак­ти-врик­шу. Фак­ти­че­ски, Бхак­ти-врик­ша – это про­грам­ма обу­че­ния гуру. Гуру озна­ча­ет тот, кто даёт людям духов­ное зна­ние, выс­шее зна­ние. Инже­нер­ный вуз гото­вит инже­не­ров, меди­цин­ский вуз – вра­чей, юри­ди­че­ский вуз – юри­стов, а ИСККОН – это обра­зо­ва­тель­ное учре­жде­ние, кото­рое гото­вит гуру, мы это и долж­ны так видеть. Шри­ла Праб­ху­па­да объ­яс­ня­ет, как сде­лать это тех­ни­че­ски – вто­ро­класс­ни­ки обу­ча­ют пер­во­класс­ни­ков, ина­че мы не обу­чим такое коли­че­ство людей. Это наша про­грам­ма, давай­те пой­мём это.

Это про­грам­ма на вашу жизнь, на бли­жай­шие 20–30 лет. Это то, чем мож­но серьёз­но занять­ся, то, чему мож­но серьёз­но посвя­тить свою жизнь, и что-то заме­ча­тель­ное из это­го полу­чит­ся. Каж­дый из вас, кто серьёз­но зай­мёт­ся Бхак­ти-врик­шей, через десять лет полу­чит 108 бхак­ти-врикш, а через два­дцать лет даже не могу ска­зать сколь­ко – мно­го. Нуж­но про­сто вой­ти в Бхак­ти-врик­шу и не ухо­дить, про­дол­жать. Труд­но­сти будут, конеч­но же, вели­кая цель без труд­но­стей не дости­га­ет­ся, но мы идём по сто­пам преды­ду­щих пре­дан­ных, мы не пер­вые. Уже есть опыт, как пре­одо­ле­вать пре­пят­ствия. Бхак­ти-врик­ша с каж­дым годом всё боль­ше и боль­ше про­яв­ля­ет себя, рас­кры­ва­ет­ся как цве­ток лото­са. Появ­ля­ет­ся всё боль­ше аспек­тов, появ­ля­ет­ся всё боль­ше и боль­ше обу­ча­ю­щих мате­ри­а­лов, что и как делать. Поэто­му, 20–30 лет сво­ей жиз­ни мож­но потра­тить, резуль­та­ты будут совер­шен­но уди­ви­тель­ные. И как часто Шри­ла Праб­ху­па­да гово­рил: «Мы уже столь­ко жиз­ней во все­лен­ной зани­ма­лись вся­кой ерун­дой, чем толь­ко не зани­ма­лись, – одну жизнь отдай­те Кришне. Жал­ко вам, что ли? Одну из мил­ли­о­нов жиз­ней отдай­те, все­го одну жизнь. Поль­за будет очень боль­шая для все­го мира». То же самое я обыч­но гово­рю и про Бхак­ти-врик­шу. Если мы столь­ко жиз­ней зани­ма­лись раз­ны­ми веща­ми, то одну жизнь посвя­ти­те Бхак­ти-врик­ше. Для нас, для семей­ных людей Бхак­ти-врик­ша – это наи­бо­лее дей­ствен­ный спо­соб отдать свою жизнь Кришне. Одну жизнь отдай­те. Жал­ко, что ли? Какой будет эффект, пред­ставь­те – тыся­чи и десят­ки тысяч бхакти-врикш.

Ино­гда я гово­рю циф­ры – тыся­чи, десят­ки тысяч групп. У Бхак­ти­ви­но­да Тха­ку­ра были рас­пи­са­ны уров­ни орга­ни­за­ции Нама-хат­ты, то же и для Бхакти-врикши:

Сек­тор – это три-четы­ре бхакти-врикши.

Чак­ра (округ) – это 10–15 бхакти-врикш.

Маха-чак­ра (маха-округ) – 20–30 бхакти-врикш.

Мала (гир­лян­да) – 108 бхак­ти-врикш – этот уро­вень мы уже достиг­ли в Рос­сии. «Мала» это мало, нуж­но больше.

Ман­да­ла (боль­шой округ) – три-чер­ты­ре малы вме­сте или 300–400 бхакти-врикш.

Таран­га (вол­на) – 1008 бхак­ти-врикш – пер­вая вол­на навод­не­ния люб­ви к Богу. Маха-таран­га – 3000–4000 бхакти-врикш.

Пла­ван (навод­не­ние) – 108 мал – 108 умно­жить на 108 = 11664 бакти-врикш.

Маха-пла­ван – это всё, что боль­ше, чем пла­ван – 15 000, 20 000, 30 000 бхак­ти- врикш. Это то, что мы ожи­да­ем, что мы планируем.

Запла­ни­руй­те сде­лать маха-пла­ван в Омске, Ново­си­бир­ске, Ново­куз­нец­ке и вез­де. Хоро­шая цель.

Шри­ла Праб­ху­па­да ки джай!

(Про­дол­же­ние исто­рии Бхак­ти-врик­ши в 2016–2019 годах под назва­ни­ем «Пере­за­груз­ка» смот­ри­те в био­гра­фии Анги­ры Гау­ран­ги праб­ху).